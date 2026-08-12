В КГГА объяснили, для кого готовят списки для эвакуации в случае блекаутов

Во всех районах украинской столицы началась подготовка списков граждан, которым может потребоваться эвакуация и временное жилье при длительном исчезновении отопления. Об этом в интервью изданию Экономическая правда сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда.

Киев без света. Иллюстративное фото

По ее словам, особое внимание городским службам подвергают наиболее незащищенные слои населения. Прежде всего речь идет об одиноких пенсионерах, киевлянах с ограниченными физическими возможностями, а также семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

"Такие списки формируют во всех районах столицы, — подчеркнула Марина Хонда, раскрывая цель этой инициативы, — чтобы город заранее знал, сколько людей могут нуждаться в помощи в случае проблем с теплоснабжением из-за российских обстрелов".

В рамках этой подготовки представители районных администраций не только фиксируют количество потенциальных переселенцев, но и проводят детальный опрос. В частности, чиновники выясняют, имеют ли горожане родственников в регионах или другое альтернативное жилье, куда они способны переехать самостоятельно. Параллельно с этим киевские власти уже сейчас утверждают перечень специальных локаций и объектов, которые примут людей, если инфраструктурный кризис затянется.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, описывая возможное развитие событий в случае новых атак , заявил, что отключения зимой могут составлять до 20 часов подряд.