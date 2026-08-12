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В КГГА объяснили, для кого готовят списки для эвакуации в случае блекаутов

«Чтобы город знал заранее»: столичные власти выясняют потребности уязвимых категорий на случай проблем с теплом

12 августа 2026, 18:44
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Недилько Ксения

Во всех районах украинской столицы началась подготовка списков граждан, которым может потребоваться эвакуация и временное жилье при длительном исчезновении отопления. Об этом в интервью изданию Экономическая правда сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда.

В КГГА объяснили, для кого готовят списки для эвакуации в случае блекаутов

Киев без света. Иллюстративное фото

По ее словам, особое внимание городским службам подвергают наиболее незащищенные слои населения. Прежде всего речь идет об одиноких пенсионерах, киевлянах с ограниченными физическими возможностями, а также семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

"Такие списки формируют во всех районах столицы, — подчеркнула Марина Хонда, раскрывая цель этой инициативы, — чтобы город заранее знал, сколько людей могут нуждаться в помощи в случае проблем с теплоснабжением из-за российских обстрелов".

В рамках этой подготовки представители районных администраций не только фиксируют количество потенциальных переселенцев, но и проводят детальный опрос. В частности, чиновники выясняют, имеют ли горожане родственников в регионах или другое альтернативное жилье, куда они способны переехать самостоятельно. Параллельно с этим киевские власти уже сейчас утверждают перечень специальных локаций и объектов, которые примут людей, если инфраструктурный кризис затянется.

В КГГА объяснили, для кого готовят списки для эвакуации в случае блекаутов - фото 2

                                                       


Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, описывая возможное развитие событий в случае новых атак , заявил, что отключения зимой могут составлять до 20 часов подряд.



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