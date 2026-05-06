У Кличко есть всего 5 дней: мэру Киева озвучили последнее категорическое предупреждение

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба выразил обеспокоенность темпами подготовки Киева к отопительному сезону, отметив, что столичные власти отстают, несмотря на значительное государственное финансирование. По его словам, темпы работ не соответствуют ни уровню угроз, ни объему выделенных средств, а зимний период наступит уже через семь месяцев, поэтому город должен немедленно перейти от обсуждений к практическим мерам.

Министр уточнил, что в течение апреля и мая Киев получит около 4 млрд гривен из госбюджета. В частности, 987 млн. грн. уже направлено на первоочередные меры защиты тепловых сетей, 967 млн. грн. – на авансирование оборудования для распределенной генерации тепла, еще 2 млрд. грн. предусмотрено на укрепление критически важных объектов и запуск дополнительных тепловых мощностей. Кулеба подчеркнул, что при этом у Киева второй после государственного бюджета, поэтому ресурсов для подготовки достаточно.

Министр поставил конкретные задачи перед городской администрацией: предоставить законтрактованные решения с четкими сроками, графиком финансирования и персонально ответственными за реализацию лицами. Контроль за исполнением, включая заключение договоров, должен завершиться до 10 мая. Кулеба предостерег, что в случае невыполнения поставленных задач после этой даты будет оцениваться способность руководства столицы эффективно подготовить город к зиме, имея все необходимые ресурсы.

