Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Регионы Киев У Кличко есть всего 5 дней: мэру Киева озвучили последнее категорическое предупреждение
У Кличко есть всего 5 дней: мэру Киева озвучили последнее категорическое предупреждение

Темпы столицы в подготовке к отопительному сезону не соответствуют ни уровню угроз, ни объему государственного финансирования, считает министр

6 мая 2026, 14:25
Клименко Елена

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба выразил обеспокоенность темпами подготовки Киева к отопительному сезону, отметив, что столичные власти отстают, несмотря на значительное государственное финансирование. По его словам, темпы работ не соответствуют ни уровню угроз, ни объему выделенных средств, а зимний период наступит уже через семь месяцев, поэтому город должен немедленно перейти от обсуждений к практическим мерам.

Фото: портал "Комментарии"

Министр уточнил, что в течение апреля и мая Киев получит около 4 млрд гривен из госбюджета. В частности, 987 млн. грн. уже направлено на первоочередные меры защиты тепловых сетей, 967 млн. грн. – на авансирование оборудования для распределенной генерации тепла, еще 2 млрд. грн. предусмотрено на укрепление критически важных объектов и запуск дополнительных тепловых мощностей. Кулеба подчеркнул, что при этом у Киева второй после государственного бюджета, поэтому ресурсов для подготовки достаточно.

Министр поставил конкретные задачи перед городской администрацией: предоставить законтрактованные решения с четкими сроками, графиком финансирования и персонально ответственными за реализацию лицами. Контроль за исполнением, включая заключение договоров, должен завершиться до 10 мая. Кулеба предостерег, что в случае невыполнения поставленных задач после этой даты будет оцениваться способность руководства столицы эффективно подготовить город к зиме, имея все необходимые ресурсы.  

"Комментарии" уже писали, что отказ России принять предложение Украины о перемирии еще раз подтверждает нежелание Кремля серьезно вести мирные переговоры. Несмотря на заявления о прекращении огня на 9 мая, инициатива Москвы выглядит как попытка обеспечить беспрепятственное проведение парада на Красной площади, а не как реальный шаг к миру. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна.



