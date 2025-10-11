logo_ukra

BTC/USD

111511

ETH/USD

3821.3

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ У Києві знайшли мертвим відомого блогера: що про нього відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

У Києві знайшли мертвим відомого блогера: що про нього відомо

Поліція розслідує самогубство

11 жовтня 2025, 11:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Києві на Оболоні було виявлено тіло 32-річного чоловіка із вогнепальним пораненням у голову. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

У Києві знайшли мертвим відомого блогера: що про нього відомо

У Києві знайшли мертвим крипто-блогера. Фото: поліція

За даними поліції, загиблого знайшли сьогодні вранці в салоні його автомобіля, поряд лежала зареєстрована на нього зброя.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

Попередньо встановлено, що загиблий був підприємцем та блогером, діяльність якого була пов'язана з криптовалютою. Напередодні чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі та надіслав прощальне повідомлення.

При цьому важливо уточнити, що правоохоронці не розкривають ім'я загиблого, проте в мережі поширюється інформація, що ним може бути криптопідприємець Костянтин Ганич, який відомий у мережі під ім'ям Костя Кудо.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із позначкою "самовбивство". Слідчі встановлюють усі обставини інциденту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Вінниччині правоохоронці затримали 26-річного мешканця регіону, підозрюваного у причетності до загибелі 15-річної дівчини. За попередніми даними слідства, молоді люди познайомилися через соціальні мережі та домовились про зустріч.

Також видання "Коментарі" повідомляло – за даними Броварської окружної прокуратури, йдеться про 44-річного мешканця міста Березань. Слідство встановило, що трагедія сталася 26 вересня 2025 року. Чоловік зустрічався з коханкою, яка, за версією правоохоронців, почала загрожувати розкрити їхні стосунки його співмешканці. Це стало причиною конфлікту, під час якого підозрюваний схопив дерев'яний ціпок і завдав жінці численних ударів по голові та тілу. Від одержаних травм вона померла на місці.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/gunpKyiv/11788
Теги:

Новини

Всі новини