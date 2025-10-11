У Києві знайшли мертвим відомого блогера: що про нього відомо

У Києві на Оболоні було виявлено тіло 32-річного чоловіка із вогнепальним пораненням у голову. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

У Києві знайшли мертвим крипто-блогера. Фото: поліція

За даними поліції, загиблого знайшли сьогодні вранці в салоні його автомобіля, поряд лежала зареєстрована на нього зброя.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

Попередньо встановлено, що загиблий був підприємцем та блогером, діяльність якого була пов'язана з криптовалютою. Напередодні чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі та надіслав прощальне повідомлення.

При цьому важливо уточнити, що правоохоронці не розкривають ім'я загиблого, проте в мережі поширюється інформація, що ним може бути криптопідприємець Костянтин Ганич, який відомий у мережі під ім'ям Костя Кудо.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із позначкою "самовбивство". Слідчі встановлюють усі обставини інциденту.

