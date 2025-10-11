В Киеве нашли мертвым известного блогера: что о нем известно

В Киеве на Оболони было обнаружено тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении полиции Киева.

В Киеве нашли мертвым крипто-блогера. Фото: полиция

По данным полиции, погибшего нашли сегодня утром в салоне его автомобиля, рядом лежало зарегистрированное на него оружие.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

Предварительно установлено, что погибший был предпринимателем и блогером, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей и прислал прощальное сообщение.

При этом важно уточнить, что правоохранители не раскрывают имя погибшего, однако в сети распространяется информация, что им может быть криптопредприниматель Константин Ганич, который в сети известен под именем Костя Кудо.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

