В Киеве из квартиры изъяли волка после нападения на женщину (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве из квартиры изъяли волка после нападения на женщину (ВИДЕО)

В Киеве на женщину в квартире напал волк, которого киевлянка сама держала дома

22 декабря 2025, 12:44
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Хищник напал на владелицу в доме на Оболони в Киеве, нанеся ей серьезные травмы руки и бедра. Женщину госпитализировали и прооперировали, вернуться домой она не смогла, поскольку животное оставалось в квартире. Об этом сообщают в Wild Animals Rescue Center.

В Киеве из квартиры изъяли волка после нападения на женщину (ВИДЕО)

В Киеве из квартиры изъяли волка после нападения на женщину (ВИДЕО)

"Не хватает цензурных слов, чтобы описать то, что мы увидели сегодня… Получили вызов о помощи, чтобы забрать из квартиры на Оболони волка.

Неадекватная женщина удерживала животное у себя дома в течение длительного времени. Конечно, в таких неподходящих условиях у дикого животного усилился стресс и проявилась агрессия, так что волк напал на нее, сильно разорвал руку и покусал за бедро. Соседи вызвали скорую помощь, в больнице женщине зашили раны, но домой она так и не попала. Именно тогда она позвонила нам, поскольку волк бросался и не давал зайти в квартиру", – говорится в сообщении организации.

Там отмечают, что эта женщина не впервые заводит диких животных, ведь 7 лет назад у нее уже изымали двух волков – Армана и Малыша – которых волонтеры после лечения отправили жить за границу в хорошие условия. И теперь она снова приобрела волка на сайте animal-planet и теперь пожинает это.

" Кроме того, что дикое животное содержалось в квартире, там еще и страшная антисанитария, грязь, ужасная вонь, волк не имеет ни вакцин, ни обработок. И на этот раз мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не допустить подобного, и чтобы больше эта женщина не заводила диких животных. Мы договорились с некоторыми неравнодушными соседями, и в случае появления новых диких животных, они немедленно сообщат нам, и тогда уж ей не удастся избежать наказания ", – подчеркнули в организации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Хмельнитчине собрались отстреливать волков – хищники нападают на домашних животных.



