8-летнюю девочку доставили в больницу бригадой скорой помощи с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и осиплость голоса. Мать сообщила, что дочь болела несколько дней и лечилась дома, однако ее состояние внезапно ухудшилось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве в больнице скончалась девочка: педиатр поставила неправильный диагноз

Во время осмотра врач-педиатр приемного отделения неверно оценила состояние ребенка, установив диагноз острого ларинготрахеита и назначила только симптоматическое лечение. Девочка с мамой была переведена в палату, где за три часа ее состояние критически ухудшилось – она потеряла сознание. Медики приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти ребенка не удалось.

Эксперты установили, что смерть малолетней наступила в результате тяжелого сепсиса и двусторонней гнойной пневмонии, которые развивались несколько дней. Следствие пришло к выводу, что из-за ошибочного диагноза и ненадлежащего лечения врача ребенок не получил необходимой медицинской помощи.

В частности, ей должны были назначить дополнительную антибактериальную терапию и наблюдать ее состояние, в то время как девочка в критическом состоянии фактически осталась без присмотра медицинского персонала.

