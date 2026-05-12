У Києві судять тренера з джиу-джитсу за сексуальне насильство: у мережі показали його фото

Держава повинна гарантувати безпеку кожній дитині, а за злочини проти неповнолітніх винні мають отримувати найсуворіші вироки. На цьому наголосив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи резонансну справу 37-річного професійного спортсмена та тренера з бразильського джиу-джитсу, якого звинувачують у серії сексуальних злочинів проти малолітніх вихованок.

Слідство встановило, що зловмисник використовував індивідуальні тренування для вчинення насилля. Зокрема, жертвами стали 11-річні дівчата. Тренер цинічно користувався вразливістю дітей, запевняючи, що його дії є "нормальними", та вимагаючи тримати все в таємниці. Викрити фігуранта вдалося завдяки прихованій камері, яка зафіксувала чергову спробу наруги безпосередньо у спортивному залі.

Згідно інформації ЗМІ, тренер з джиу-джитсу Віктор Горбовський, якого затримали за підозрою у сексуальному насильстві відносно 11-річної вихованки спортивного дитячого центру, може бути причетним до зґвалтування інших дітей. Педофіл працював тренером з джиу-джитсу у спортивному клубі "Геркулес" у Голосіївському районі Києва та є головою запорізької федерації з цього виду спорту.





Після розголосу з’явилася ще одна потерпіла із Запоріжжя, яка зараз перебуває за кордоном. Вона впізнала кривдника та наважилася розповісти, що він чинив щодо неї аналогічні злочини ще у 2017 році. Таким чином, чоловік залишався безкарним понад вісім років.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко чітко окреслив позицію відомства:

"Моя позиція як Генерального прокурора незмінна: за злочини проти неповнолітніх – максимальне покарання. Без винятків і без компромісів. Особливо коли кривдником є людина, якій дитина довіряла".

Попри наявність відеодоказів та свідчень, обвинувачений свою провину заперечує. Наразі він перебуває під вартою. Йому інкримінують розпусні дії щодо малолітніх та повторне сексуальне насильство (ч. 2 ст. 156 та ч. 6 ст. 152 КК України).

"Злочини проти дітей мають отримувати максимально жорстку відповідь, щоб у жодного дорослого навіть думки не виникало скривдити дитину", — підсумував Кравченко, додавши, що відповідальність для ґвалтівника буде невідворотною.

