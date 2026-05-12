В Киеве судят тренера по джиу-джитсу за сексуальное насилие: в сети показали его фото

Государство должно гарантировать безопасность каждому ребенку, а за преступления против несовершеннолетних должны получать самые строгие приговоры. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, комментируя резонансное дело 37-летнего профессионального спортсмена и тренера по бразильскому джиу-джитсу, которого обвиняют в серии сексуальных преступлений против малолетних воспитанниц.

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

Следствие установило, что злоумышленник использовал индивидуальные тренировки для совершения насилия. В частности, жертвами стали 11-летние девочки. Тренер цинично пользовался уязвимостью детей, уверяя, что его действия "нормальные", и требуя держать все в тайне. Разоблачить фигуранта удалось благодаря скрытой камере, которая зафиксировала очередную попытку надругательства непосредственно в спортивном зале.

Согласно информации СМИ, тренер по джиу-джитсу Виктор Горбовский, задержанный по подозрению в сексуальном насилии в отношении 11-летней воспитанницы спортивного детского центра, может быть причастен к изнасилованию других детей. Педофил работал тренером по джиу-джитсу в спортивном клубе "Геркулес" в Голосеевском районе Киева и является главой запорожской федерации по этому виду спорта.

После огласки появилась еще одна потерпевшая из Запорожья, которая сейчас находится за границей. Она узнала обидчика и решилась рассказать, что он совершал по ней аналогичные преступления еще в 2017 году. Таким образом, мужчина оставался безнаказанным более восьми лет.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко четко обозначил позицию ведомства:

"Моя позиция как Генерального прокурора неизменна: за преступления против несовершеннолетних – максимальное наказание. Без исключений и компромиссов. Особенно когда обидчиком является человек, которому ребенок доверял" .

Несмотря на наличие видеодоказательств и показаний, обвиняемый свою вину отрицает. В настоящее время он находится под стражей. Ему инкриминируют развратные действия в отношении малолетних и повторное сексуальное насилие (ч. 2 ст. 156 и ч. 6 ст. 152 УК Украины).

"Преступления против детей должны получать максимально жесткий ответ, чтобы ни у одного взрослого даже мысли не возникало обидеть ребенка" , — подытожил Кравченко, добавив, что ответственность для насильника будет неотвратимой.

