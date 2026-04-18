logo

BTC/USD

76251

ETH/USD

2365.17

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев В Киеве стрельба на улице с множеством погибших и раненых: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве стрельба на улице с множеством погибших и раненых: детали

Полиция проводит спецоперацию по задержанию преступника

18 апреля 2026, 17:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в Киеве. Его уже преследует полиция, сообщают местные СМИ.

В Киеве стрельба на улице с множеством погибших и раненых: детали

Стрельба из автомата в Киеве. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, четыре человека погибло, есть много раненых. Количество пострадавших уточняется. Однако заметим, что это пока неофициальные данные. В полиции отметили, что информация об инциденте будет обновляться.

Сообщается, что полиция проводит спецоперацию по задержанию стрелка, на место происшествия направлены наряды полиции и спецподразделение КОРД.

Жителей Демеевки просят оставаться дома.

Позже появилась информация о том, что террорист взял заложников и забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" на Демеевке в Киеве, он открыл огонь и по полицейским.

Читайте также на портале "Комментарии" - ночная атака без паузы: ракеты и дроны накрыли четыре города, есть погибшие.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости