В Киеве стрельба на улице с множеством погибших и раненых: детали

Кравцев Сергей
Мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в Киеве. Его уже преследует полиция, сообщают местные СМИ.
Стрельба из автомата в Киеве. Фото: из открытых источников
По предварительной информации, четыре человека погибло, есть много раненых. Количество пострадавших уточняется. Однако заметим, что это пока неофициальные данные. В полиции отметили, что информация об инциденте будет обновляться.
Сообщается, что полиция проводит спецоперацию по задержанию стрелка, на место происшествия направлены наряды полиции и спецподразделение КОРД.
Жителей Демеевки просят оставаться дома.
Позже появилась информация о том, что террорист взял заложников и забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" на Демеевке в Киеве, он открыл огонь и по полицейским.
