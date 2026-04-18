В Киеве стрельба на улице с множеством погибших и раненых: детали

Мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в Киеве. Его уже преследует полиция, сообщают местные СМИ.

Стрельба из автомата в Киеве. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, четыре человека погибло, есть много раненых. Количество пострадавших уточняется. Однако заметим, что это пока неофициальные данные. В полиции отметили, что информация об инциденте будет обновляться.

Сообщается, что полиция проводит спецоперацию по задержанию стрелка, на место происшествия направлены наряды полиции и спецподразделение КОРД.

Жителей Демеевки просят оставаться дома.

Позже появилась информация о том, что террорист взял заложников и забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" на Демеевке в Киеве, он открыл огонь и по полицейским.

