logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ У Києві росіяни вбили медика: чоловік рятував людей після ударів
commentss НОВИНИ Всі новини

У Києві росіяни вбили медика: чоловік рятував людей після ударів

Сьогодні вночі під час повторного обстрілу загинув медик екстренки

9 січня 2026, 15:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сергій Миколайович Смоляк. Так звуть медика, якого цієї ночі вбили росіяни в Києві. Йому було 56 років. Коли бригада екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхала на місце обстрілу житлового будинка, терористи завдали повторного удару. Сергій Смоляк загинув на місці. Ще четверо медичних працівників зазнали поранень. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

У Києві росіяни вбили медика: чоловік рятував людей після ударів

У Києві росіяни вбили медика: чоловік рятував людей після ударів

Загалом цієї ночі в столиці четверо людей загинули, 24 — травмовані. До лікарень госпіталізовано 16 людей. Іншим медики надали допомогу на місці. Серед поранених також п’ятеро рятувальників.

Найбільших руйнувань зазнали будинки і інші цивільні об’єкти у чотирьох районах міста – торгівельний центр, санаторій, дитячий майданчик у дворі житлового будинку тощо. Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах перебої з електропостачанням, опаленням та водою.

"Співчуваємо усім, хто цієї ночі втратив рідних, друзів, колег, дім. Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню", – пишуть у МОЗ.

У Києві росіяни вбили медика: чоловік рятував людей після ударів - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. Залучені всі необхідні служби. Тільки житлових будинків пошкоджено 20. Також на Львівщині, в інших регіонах продовжується відновлення після ударів. Про це повідомив глава української держави Володимир Зеленський.

За його даними, загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності Орєшнік, а також 22 крилаті ракети.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини