Сергій Миколайович Смоляк. Так звуть медика, якого цієї ночі вбили росіяни в Києві. Йому було 56 років. Коли бригада екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхала на місце обстрілу житлового будинка, терористи завдали повторного удару. Сергій Смоляк загинув на місці. Ще четверо медичних працівників зазнали поранень. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

У Києві росіяни вбили медика: чоловік рятував людей після ударів

Загалом цієї ночі в столиці четверо людей загинули, 24 — травмовані. До лікарень госпіталізовано 16 людей. Іншим медики надали допомогу на місці. Серед поранених також п’ятеро рятувальників.

Найбільших руйнувань зазнали будинки і інші цивільні об’єкти у чотирьох районах міста – торгівельний центр, санаторій, дитячий майданчик у дворі житлового будинку тощо. Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах перебої з електропостачанням, опаленням та водою.

"Співчуваємо усім, хто цієї ночі втратив рідних, друзів, колег, дім. Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню", – пишуть у МОЗ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. Залучені всі необхідні служби. Тільки житлових будинків пошкоджено 20. Також на Львівщині, в інших регіонах продовжується відновлення після ударів. Про це повідомив глава української держави Володимир Зеленський.

За його даними, загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності Орєшнік, а також 22 крилаті ракети.