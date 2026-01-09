logo

В Киеве россияне убили медика: мужчина спасал людей после ударов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве россияне убили медика: мужчина спасал людей после ударов

Сегодня ночью во время повторного обстрела погиб медик экстренки

9 января 2026, 15:25
Автор:
Недилько Ксения

Сергей Николаевич Смоляк. Так зовут медика, которого этой ночью убили россияне в Киеве. Ему было 56 лет. Когда бригада экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехала на место обстрела жилого дома, террористы нанесли повторный удар. Сергей Смоляк погиб на месте. Еще четверо медицинских работников получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Всего этой ночью в столице четыре человека погибли, 24 — травмированы. В больницы госпитализированы 16 человек. Другим медики оказали помощь на месте. Среди раненых также пятеро спасателей.

Наибольшие разрушения получили дома и другие гражданские объекты в четырех районах города – торговый центр, санаторий, детская площадка во дворе жилого дома и т.д. Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах перебои с электроснабжением , отоплением и водой.

"Сочувствуем всем, кто этой ночью потерял родных, друзей, коллег, дом. Медики не могут быть мишенью, люди не могут быть мишенью", – пишут в Минздраве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела. Вовлечены все необходимые службы. Только жилых домов повреждено 20. Также во Львовской области, в других регионах продолжается восстановление после ударов. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

По его данным, в общей сложности за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности Орешник, а также 22 крылатые ракеты.



