У Києві раптово приспустили головний прапор України: що сталося

У столиці тимчасово приспустили головний прапор України, що майорить на Печерських пагорбах біля Національного музею історії України у Другій світовій війні. Рішення ухвалили через прогнозоване погіршення погодних умов і ризик пошкодження полотнища.

Головний прапор України. Фото з відкритих джерел

Як повідомили на офіційному порталі Києва, прапор залишиться приспущеним до кінця доби 31 жовтня. Причина — прогнозовані пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) на 30 і 31 жовтня.

"Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до кінця доби 31 жовтня", — йдеться у повідомленні.

Головний державний прапор України встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". Це один із найвідоміших символів Києва — його видно з різних районів міста.

Флагшток заввишки майже 90 метрів і вагою близько 32 тонн є найвищим в Україні. Саме полотнище має розмір 16 на 24 метри.

Такі запобіжні заходи проводять щоразу у випадку сильних поривів вітру, аби вберегти державний символ від можливих пошкоджень. Після стабілізації погодних умов прапор знову піднімуть у повний зріст.

