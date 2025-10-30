В Киеве внезапно приспустили главный флаг Украины: что произошло

В столице временно приспустили главный флаг Украины, развевающийся на Печерских холмах возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Решение было принято из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий и риска повреждения полотнища.

Главный флаг Украины. Фото из открытых источников

Как сообщили на официальном портале Киева, флаг останется приспущенным до конца суток 31 октября. Причина – прогнозируемые порывы ветра скоростью 15–20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) на 30 и 31 октября.

"Для сохранения полотнища от повреждений флаг остается приспущенным до конца суток 31 октября", — говорится в сообщении.

Главный государственный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Это один из самых известных символов Киева — он виден из разных районов города.

В Киеве приспустили главный флаг Украины из-за сильного ветра

Флагшток высотой почти 90 метров и весом около 32 тонн является самым высоким в Украине. Само полотнище имеет размер 16 на 24 метра.

Такие меры предосторожности проводят каждый раз в случае сильных порывов ветра, чтобы уберечь государственный символ от возможных повреждений. После стабилизации погодных условий флаг снова поднимут в полный рост.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве торжественно подняли самый большой флаг Украины.

Также "Комментарии" писали, что в 2020 году в Киеве порвался самый большой флаг из-за порыва ветра. Как оказалось, главный флаг страны не провис и месяц с момента поднятия его над столицей Украины.