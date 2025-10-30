В Киеве внезапно приспустили главный флаг Украины: что произошло

Рубрики
В столице временно приспустили главный флаг Украины, развевающийся на Печерских холмах возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Решение было принято из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий и риска повреждения полотнища.
Главный флаг Украины. Фото из открытых источников
Как сообщили на официальном портале Киева, флаг останется приспущенным до конца суток 31 октября. Причина – прогнозируемые порывы ветра скоростью 15–20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) на 30 и 31 октября.
Главный государственный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Это один из самых известных символов Киева — он виден из разных районов города.
Флагшток высотой почти 90 метров и весом около 32 тонн является самым высоким в Украине. Само полотнище имеет размер 16 на 24 метра.
Такие меры предосторожности проводят каждый раз в случае сильных порывов ветра, чтобы уберечь государственный символ от возможных повреждений. После стабилизации погодных условий флаг снова поднимут в полный рост.
