logo

BTC/USD

108219

ETH/USD

3798.3

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев В Киеве внезапно приспустили главный флаг Украины: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве внезапно приспустили главный флаг Украины: что произошло

Главный флаг Украины в Киеве временно приспустили из-за штормового предупреждения.

30 октября 2025, 16:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В столице временно приспустили главный флаг Украины, развевающийся на Печерских холмах возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Решение было принято из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий и риска повреждения полотнища.

В Киеве внезапно приспустили главный флаг Украины: что произошло

Главный флаг Украины. Фото из открытых источников

Как сообщили на официальном портале Киева, флаг останется приспущенным до конца суток 31 октября. Причина – прогнозируемые порывы ветра скоростью 15–20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) на 30 и 31 октября.

"Для сохранения полотнища от повреждений флаг остается приспущенным до конца суток 31 октября", — говорится в сообщении.

Главный государственный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Это один из самых известных символов Киева — он виден из разных районов города.

В Киеве внезапно приспустили главный флаг Украины: что произошло - фото 2

В Киеве приспустили главный флаг Украины из-за сильного ветра

Флагшток высотой почти 90 метров и весом около 32 тонн является самым высоким в Украине. Само полотнище имеет размер 16 на 24 метра.

Такие меры предосторожности проводят каждый раз в случае сильных порывов ветра, чтобы уберечь государственный символ от возможных повреждений. После стабилизации погодных условий флаг снова поднимут в полный рост.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве торжественно подняли самый большой флаг Украины.

Также "Комментарии" писали, что в 2020 году в Киеве порвался самый большой флаг из-за порыва ветра. Как оказалось, главный флаг страны не провис и месяц с момента поднятия его над столицей Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/KyivCityOfficial/15685
Теги:

Новости

Все новости