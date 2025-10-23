В Киеве представители ТЦК жестоко избили мужчину – он в коме: в терцентре объяснили ситуацию

В сети Интернет распространяется информация об очередном случае применения силы во время принудительной мобилизации. В Киевском городском ТЦК и СП прокомментировали ситуацию.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Объяснили, что распространяющаяся в сети информация манипулятивна. Речь идет о якобы избиении представителями одного из районных в Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме.

"Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что после проведения военно-врачебной комиссии данный гражданин был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части", — сообщили в столичном ТЦК.

Там подчеркнули, что информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в столичном терцентре прокомментировали информацию о якобы ужасных условиях в сборном пункте города Киева. Речь идет об ужасающих условиях пребывания мобилизованных лиц.

Отметили, что на фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, нет никакого подтверждения, что это именно он. Также в территориальном центре посоветовали гражданам проявить сознание и убирать последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя Вооруженные Силы Украины. При этом подтвердили, что условия действительно не "гостиница — люкс".



