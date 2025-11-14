Вибухи у Києві: Росія масовано атакує столицю дронами та балістикою (ОНОВЛЕНО)

У ніч на 14 листопада російські війська здійснюють чергову масовану атаку дронами по Україні, основний напрямок якої спрямований на Київ. У столиці працювали сили протиповітряної оборони, збиваючи ворожі безпілотники в небі над містом. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Робота ППО на під час атаки дронів

Повітряну тривогу оголосили близько опівночі через загрозу ударних БпЛА. Жителів столиці закликали негайно прямувати до укриттів та залишатися там до сигналу про відбій. Вже за кілька хвилин після оголошення тривоги кияни почули роботу ППО.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", — повідомили у КМВА о 00:00.

Також на атаку РФ на Київ відреагував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"В Києві гучно. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!", — повідомив Ткаченко.

О 00:30 було оголошено повітряну тривогу по всій Україні через зліт трьох МіГ-31, які є носіями гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

О 00:50 у Києві пролунала нова серія вибухів. Кличко повідомив про роботу ППО в місті. Також моніторингові канали повідомили про спуск балістики на Київ. Після цього у столиці відбулися нові вибухи, у деяких районах зникло світло.

КМДА повідомляє про влучання БПЛА у житловий будинок у Дніпровському районі столиці. У Дарницькому районі палає автомобіль, також є звернення до медиків.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку Києва, а також Черкас і Полтави рухалися десятки російських дронів. Моніторингові канали повідомляли, що загалом у повітряному просторі країни зафіксовано близько 130 ударних БпЛА, більшість із яких утримують курс саме на столицю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що моніторингові канали попереджали , що в ніч на 14 листопада Україні загрожує нова масована ракетно-дронова атака. Росіяни вивели в море ракетоносій і здійснюють повторні пуски дронів з кількох напрямків.