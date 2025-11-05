Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

Киянин їздив на «Лексусі» з «шахедом» на даху: куди він його віз

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян.

Власник транспортного засобу — 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.

Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що останнім часом пілоти дронов перехоплювачів повідомляють, що спостерігають "Шахеди", які тепер літають без антен CRPA. Навколо цього виникають найфантастичніші версії, наголошує український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Але все простіше, росіяни прибрали CRPA антени з крила і перемістили їх всередину Шахеда і по центру. Про що це говорить спостережливій і розумній людині? Про те, що заводом внесено зміну в корпус Шахедів під конкретні китайські антени. Значить, противник впевнений у довгостроковій і стабільній роботі з Китаєм. Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючім РЕБ скрізь по всій країні", – наголошує "Флеш".