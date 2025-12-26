logo

В Киеве на Подоле Колесо обозрения в аварийном состоянии: есть угроза жизни людей (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве на Подоле Колесо обозрения в аварийном состоянии: есть угроза жизни людей (ФОТО)

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации Колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона

26 декабря 2025, 13:10
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Киеве на Подоле столичная прокуратура совершила ревизию Колеса обозрения и теперь через суд настаивает на закрытии данного аттракциона из-за аварийного состояния.

В рамках досудебного расследования уголовного производства, проводимого по процессуальному руководству Подольской окружной прокуратуры города Киева по ч. 2 ст. 272 УК Украины, а именно по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации Колеса обозрения на Подоле, осмотром аттракциона установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

В частности, зафиксировано, что у деревянных брусьев признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, имеет пустоты и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей.

"Поэтому в рамках продолжающегося досудебного расследования Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации. Таким образом мы хотим предотвратить возможные негативные последствия пользования аттракционом", — подчеркнули в прокуратуре.

В Киеве на Подоле Колесо обозрения в аварийном состоянии: есть угроза жизни людей (ФОТО) - фото 2

                                                                                                                  

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 23 декабря 2025 года в городе Вишневое Киевской области открыли памятник легендарному дрону Баба Яга, который стал символом ужаса для оккупантов во время российско-украинской войны.



