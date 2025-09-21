В Киеве купили букет за 536 тысяч гривен: как выглядит (ФОТО)

В Киеве сделали оригинальный флористический заказ — букет в виде мишки высотой более двух метров, составленный из сотен красных роз. Его продали за 536 тысяч гривен. О рекордной покупке сообщила флористка Анастасия Скальницкая.

В Киеве продали букет за полмиллиона гривен сообщила Скальницкая, которая назвала этот заказ самым большим в магазине.

"Самый больший наш заказ. 536 000 гривен", — написала она в соцсетях и показала фото композиции.

Фотографии "цветочного мишки" быстро разлетелись соцсетями.





Поклонники огромного букета в форме мишки назвали работу "эффектной" и "колоссальной", подчеркнув мастерство флористов.

Однако большое количество комментариев были отрицательными, где назвали покупку такого букета тщеславным.

"В такие моменты думаю: сколько можно было бы компов купить в дома для детей и подростков. Зачем такие рекорды, что бы что?", — пишет один пользователь.

"Для меня это выглядит как самое тупое расточительство…." – комментирует другая.

"Видно за километр "халявные" деньги", — добавила еще одна.

Другие подсчитали, что за полмиллиона гривен, которые были использованы на букет в Киеве, можно было приобрести от 20 до 25 дронов FPV, или несколько тепловизоров или два десятка бронежилетов.

