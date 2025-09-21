В Киеве купили букет за 536 тысяч гривен: как выглядит (ФОТО)

Рубрики
В Киеве сделали оригинальный флористический заказ — букет в виде мишки высотой более двух метров, составленный из сотен красных роз. Его продали за 536 тысяч гривен. О рекордной покупке сообщила флористка Анастасия Скальницкая.
В Киеве купили букет за 536 тысяч гривен. Фото из открытых источников
В Киеве продали букет за полмиллиона гривен сообщила Скальницкая, которая назвала этот заказ самым большим в магазине.
Фотографии "цветочного мишки" быстро разлетелись соцсетями.
Поклонники огромного букета в форме мишки назвали работу "эффектной" и "колоссальной", подчеркнув мастерство флористов.
Однако большое количество комментариев были отрицательными, где назвали покупку такого букета тщеславным.
Другие подсчитали, что за полмиллиона гривен, которые были использованы на букет в Киеве, можно было приобрести от 20 до 25 дронов FPV, или несколько тепловизоров или два десятка бронежилетов.
