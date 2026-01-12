logo

В Киеве парень напал на одноклассника и учительницу с ножом

Сообщение на 102 поступило сегодня, 12 января, в 8:45

12 января 2026, 11:08
В Облонском районе Киева сегодня утром произошел трагический инцидент. 15-летний парень напал на одноклассника и учительницу с ножом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

"Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нападавший задержан, полиция работает на месте происшествия. Дополнительная информация впоследствии", – пишут полиции.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире КИЕВ24, парень нанес ранения не только учительнице и однокласснику, но и причинил себе вред.

"Да действительно произошел такой инцидент в Оболонском районе, в 8:45, почти в начале учебного процесса. Это мальчик 2011 года. Спасибо полиции, очень быстро отреагировали.

Сейчас занимаются, он нанес повреждения учительнице, однокласснику и худшее, что себе. Сейчас работают медики и более подробная информация будет впоследствии.

Очень мгновенно отреагировала и полиция и сейчас все службы там на месте. Социальные службы сейчас работают, чтобы понимать мотивы, причины такого поступка. Что произошло и почему так произошло. И мы сейчас будем более подробно понимать все специалисты там на месте. И глава района Кирилл Офесик уже доложил эту ситуацию. Еще в 8:45, как только это случилось.

Мы держим руку на пульсе, очень неприятный инцидент. Работаем с социальными службами, чтобы проявлять такие настроения среди детей.

Это очень неприятно и так не должно быть. Мы взрослые должны заботиться о ментальном здоровье, физическом здоровье и безопасности наших детей", – подчеркнул Мондриевский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в поселке Горки-2 Одинцовского округа Подмосковья РФ 15-летний ученик напал с ножом в школе. По данным следствия, девятиклассник ранил охранника, после чего напал на 10-летнего мальчика из четвертого класса. От полученных ранений ребенок погиб. Охранник находится в тяжелом состоянии.



