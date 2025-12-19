Під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції Києва виявили розважальний відеоролик чоловіка, на якому останній, одягнувшись у поліцейський однострій, імітує поведінку правоохоронців, зухвало поводиться та використовує нецензурну лексику. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

У Києві чоловік зняв провокативне відео у формі поліцейських: що йому за це буде

Відео поширювалося на одній із соціальних платформ та набуло суспільного резонансу. Як з’ясували правоохоронці, зазначена сторінка в соцмережі використовується чоловіком для надання послуг з ремонту електронних гаджетів.

Правоохоронці столичної поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу оперативно встановили особу правопорушника — ним виявився 36-річний киянин, який не має жодного відношення до служби в органах Національної поліції України.

Правопорушник пояснив, що створював відеоконтент заради вподобань, не усвідомлюючи можливих наслідків.

За вказаним фактом поліцейські притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення — незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі до 34 000 гривень.

Поліція Києва наголошує: використання поліцейського однострою, символіки або імітація службової діяльності особами, які не є працівниками поліції, є протиправними. За такі дії передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України.

