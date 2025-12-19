logo

В Киеве мужчина снял провокационное видео в форме полицейских: что ему за это будет
НОВОСТИ

В Киеве мужчина снял провокационное видео в форме полицейских: что ему за это будет

Правоохранители обнаружили очередной провокативный видеоконтент в полицейской форме: киевлянин привлечен к ответственности

19 декабря 2025, 11:10
Недилько Ксения

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Киева обнаружили развлекательный видеоролик мужчины, на котором последний, одевшись в полицейскую форму, имитирует поведение правоохранителей, вызывающе ведет себя и использует нецензурную лексику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Видео распространялось на одной из социальных платформ и получило общественный резонанс. Как выяснили стражи порядка, указанная страница в соцсети используется мужчиной для предоставления услуг по ремонту электронных гаджетов.

Правоохранители столичной полиции совместно с аналитиками криминального анализа оперативно установили личность правонарушителя — им оказался 36-летний киевлянин, не имеющий никакого отношения к службе в органах Национальной полиции Украины.

В Киеве мужчина снял провокационное видео в форме полицейских: что ему за это будет - фото 2

Правонарушитель объяснил, что создавал видеоконтент ради предпочтений, не осознавая возможных последствий.

По указанному факту полицейские привлекли мужчину к административной ответственности по ст. 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях — незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 34 000 гривен.

Полиция Киева отмечает: использование полицейского устроения, символики или имитация служебной деятельности лицами, не являющимися работниками полиции, противоправны. За такие действия предусмотрена ответственность по действующему законодательству Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Полтаве пес по кличке Амур, который 5 декабря набросился на двух сотрудников полиции, снова дома.



