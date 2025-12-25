logo_ukra

У Києві чоловік з пістолетом прийшов грабувати кав'ярню: поведінка баристи вражає (ВІДЕО)
У Києві чоловік з пістолетом прийшов грабувати кав’ярню: поведінка баристи вражає (ВІДЕО)

Зловмисник погрожував працівниці кав’ярні пістолетом та вимагав віддати гроші з каси

25 грудня 2025, 15:01
У Києві на спецлінію 102 надійшло повідомлення про розбійний напад в одній з кав’ярень Дніпровського району. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та працівники полку поліції особливого призначення, повідомляють у поліції Києва.

Поліцейські  встановили, що до приміщення закладу зайшов невідомий молодик та,погрожуючи працівниці кав’ярні пістолетом, вимагав віддати йому гроші з каси. Не отримавши бажаного, нападник спробував втекти, однак на виході з закладу його зупинили перехожі та повідомили про розбійний напад до поліції.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 20-річний киянин, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили у нього пістолет та скерували на проведення експертизи.

Слідчі Дніпровського управління поліції, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва, повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

                                                                                                  

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Рівненщині сталася сутичка місцевих жителів із військовослужбовцями ТЦК та СП, під час якої співробітник ТЦК розпорошив газовий балончик в обличчя жінки, яка тримала малу дитину на руках. До цього цей же співробітник штовхав літню жінку. Якою була реакція обласного ТЦК – шокує.



