В Киеве на спецлинию 102 поступило сообщение о разбойном нападении в одном из кафе Днепровского района. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и работники полка полиции особого назначения, сообщают в полиции Киева.

В Киеве мужчина с пистолетом пришел грабить кофейню: поведение баристы впечатляет (ВИДЕО)

Полицейские установили, что в помещение заведения зашел неизвестный молодой человек и, угрожая работнице кафе пистолетом, требовал отдать ему деньги из кассы. Не получив желаемого, нападавший попытался скрыться, однако на выходе из заведения его остановили прохожие и сообщили о разбойном нападении в полицию.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 20-летний киевлянин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у него пистолет и направили на проведение экспертизы.

Следователи Днепровского управления полиции, при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева, сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

