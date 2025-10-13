У Києві чоловік побив дівчину, бо вона була не схожа на фото з сайту знайомств

У Києві поліція затримала 22-річного чоловіка, який жорстоко побив дівчину після побачення. За його словами, причиною насильства стало те, що вона була “не схожа на фото” з сайту знайомств. Інцидент стався у квартирі в Печерському районі столиці, куди потерпіла прийшла на зустріч із хлопцем, з яким познайомилася в інтернеті.

Чоловік побив дівчину через невідповідність фото на сайті знайомств

Як повідомили у поліції Києва, 26-річна киянка звернулася до правоохоронців із заявою про побиття. Під час зустрічі між нею та знайомим виник конфлікт, у ході якого чоловік дістав пістолет, почав бити ним дівчину по голові та наносити удари ногами. Після цього нападник забрав у потерпілої 500 гривень і втік.

Поліція затримала зловмисника, який побив дівчину

Завдяки оперативним діям поліції, зловмисника вдалося встановити та затримати за кілька годин. Його знайшли у квартирі друга. Під час обшуку правоохоронці вилучили пневматичний пістолет, яким він погрожував жертві.

"За словами зловмисника, він вчинив розбійний напад на дівчину через те, що в реальності вона була не схожа на фото, яке оприлюднила на сайті знайомств", — повідомили у поліції.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Київщині дівчину побили старшокласники.