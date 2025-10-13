В Киеве мужчина избил девушку, потому что она была не похожа на фото с сайта знакомств

В Киеве полиция задержала 22-летнего мужчину, который жестоко избил девушку после свидания. По его словам, причиной насилия стало то, что она была "не похожа на фото" с сайта знакомств. Инцидент произошел в квартире в Печерском районе столицы, куда потерпевшая пришла на встречу с молодым человеком, с которым познакомилась в интернете.

Мужчина избил девушку из-за несоответствия фото на сайте знакомств

Как сообщили в полиции Киева, 26-летняя киевлянка обратилась в полицию с заявлением об избиении. Во время встречи между ней и знакомым возник конфликт, в ходе которого мужчина получил пистолет, начал бить им девушку по голове и наносить удары ногами. После этого нападающий забрал у потерпевшей 500 гривен и скрылся.

Полиция задержала злоумышленника, избившего девушку

Благодаря оперативным действиям полиции, злоумышленника удалось установить и задержать через несколько часов. Его нашли в квартире друга. Во время обыска правоохранители изъяли пневматический пистолет, которым он угрожал жертве.

"По словам злоумышленника, он совершил разбойное нападение на девушку из-за того, что в реальности она была не похожа на фото, которое обнародовало на сайте знакомств", — сообщили в полиции.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

