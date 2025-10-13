logo

Главная Новости Регионы Киев В Киеве мужчина избил девушку, потому что она была не похожа на фото с сайта знакомств
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве мужчина избил девушку, потому что она была не похожа на фото с сайта знакомств

В Киеве мужчина избил девушку и ограбил ее из-за того, что она была не похожа на фото с сайта знакомств.

13 октября 2025, 11:20
Автор:
avatar

Slava Kot

В Киеве полиция задержала 22-летнего мужчину, который жестоко избил девушку после свидания. По его словам, причиной насилия стало то, что она была "не похожа на фото" с сайта знакомств. Инцидент произошел в квартире в Печерском районе столицы, куда потерпевшая пришла на встречу с молодым человеком, с которым познакомилась в интернете.

В Киеве мужчина избил девушку, потому что она была не похожа на фото с сайта знакомств

Мужчина избил девушку из-за несоответствия фото на сайте знакомств

Как сообщили в полиции Киева, 26-летняя киевлянка обратилась в полицию с заявлением об избиении. Во время встречи между ней и знакомым возник конфликт, в ходе которого мужчина получил пистолет, начал бить им девушку по голове и наносить удары ногами. После этого нападающий забрал у потерпевшей 500 гривен и скрылся.

В Киеве мужчина избил девушку, потому что она была не похожа на фото с сайта знакомств - фото 2

Полиция задержала злоумышленника, избившего девушку

Благодаря оперативным действиям полиции, злоумышленника удалось установить и задержать через несколько часов. Его нашли в квартире друга. Во время обыска правоохранители изъяли пневматический пистолет, которым он угрожал жертве.

"По словам злоумышленника, он совершил разбойное нападение на девушку из-за того, что в реальности она была не похожа на фото, которое обнародовало на сайте знакомств", — сообщили в полиции.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области девушку избили старшеклассники.



Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/pobyv-divchynu-ta-vidibrav-v-nei-hroshi-cherez-nevidpovidnist-ii-zovnishnosti-z-foto-na-saiti-znaiomstv-politsiia-kyieva-zatrymala-pidozriuvanoho-u-rozbiinomu-napadi
