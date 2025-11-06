У Києві чергове скандальне викриття: хто насправді затримує відновлення будинків

Столичним депутатам уривається терпець — у Києві багато проблем, які не вирішуються роками. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, чому насправді в Києві затримується відновлення будинків.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

За його словами, сьогодні основний стримувальний чинник у відновленні пошкодженого житла є саме департаменти КМДА. За його словами, вони мали б працювати “як годинник”, але гальмують процес:

Департамент фінансів — повинен вчасно випускати адресні переліки.

Департамент будівництва та житлового забезпечення — має контролювати темпи та якість відновлювальних робіт.

Комунальне підприємство “Київекспертиза” — усі експертизи, за словами депутата, проходять через них, однак бракує експертів, звідси — затримки.

“Це виглядає як системне затягування процедур і управлінська безвідповідальність. Поки департаменти переписують внутрішні інструкції, люди зустрічають зиму під плівкою”, — зауважив столичний депутат.

Вітренко переконаний, що на найближчому засіданні Київради потрібно провести розширений звіт — голови РДА, директори департаментів КМДА та профільні заступники — з оприлюдненням адресних переліків, чітких строків по кожному будинку та відповідальних посадових осіб.

“Лише так депутати й кияни побачать повну картину й зрозуміють, хто і де зриває відновлення. Реакція Київської міської влади має бути не у вигляді відписок, а у вигляді конкретних термінів і виконаних робіт”, — резюмував Вітренко.

