У Києві чергове скандальне викриття: хто насправді затримує відновлення будинків

Кречмаровская Наталия
Столичним депутатам уривається терпець — у Києві багато проблем, які не вирішуються роками. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, чому насправді в Києві затримується відновлення будинків.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
За його словами, сьогодні основний стримувальний чинник у відновленні пошкодженого житла є саме департаменти КМДА. За його словами, вони мали б працювати “як годинник”, але гальмують процес:
Департамент фінансів — повинен вчасно випускати адресні переліки.
Департамент будівництва та житлового забезпечення — має контролювати темпи та якість відновлювальних робіт.
Комунальне підприємство “Київекспертиза” — усі експертизи, за словами депутата, проходять через них, однак бракує експертів, звідси — затримки.
Вітренко переконаний, що на найближчому засіданні Київради потрібно провести розширений звіт — голови РДА, директори департаментів КМДА та профільні заступники — з оприлюдненням адресних переліків, чітких строків по кожному будинку та відповідальних посадових осіб.
