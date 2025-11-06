logo_ukra

BTC/USD

101680

ETH/USD

3328.92

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ У Києві чергове скандальне викриття: хто насправді затримує відновлення будинків
commentss НОВИНИ Всі новини

У Києві чергове скандальне викриття: хто насправді затримує відновлення будинків

Депутат Київської міської ради Вітренко розповів, які структури затримують відновлення будинків, пошкоджених обстрілами

6 листопада 2025, 19:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Столичним депутатам уривається терпець — у Києві багато проблем, які не вирішуються роками. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, чому насправді в Києві затримується відновлення будинків. 

У Києві чергове скандальне викриття: хто насправді затримує відновлення будинків

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

За його словами, сьогодні основний стримувальний чинник у відновленні пошкодженого житла є саме департаменти КМДА. За його словами, вони мали б працювати “як годинник”, але гальмують процес:

  • Департамент фінансів — повинен вчасно випускати адресні переліки.

  • Департамент будівництва та житлового забезпечення — має контролювати темпи та якість відновлювальних робіт.

  • Комунальне підприємство “Київекспертиза” — усі експертизи, за словами депутата, проходять через них, однак бракує експертів, звідси — затримки.

“Це виглядає як системне затягування процедур і управлінська безвідповідальність. Поки департаменти переписують внутрішні інструкції, люди зустрічають зиму під плівкою”, — зауважив столичний депутат.

Вітренко переконаний, що на найближчому засіданні Київради потрібно провести розширений звіт — голови РДА, директори департаментів КМДА та профільні заступники — з оприлюдненням адресних переліків, чітких строків по кожному будинку та відповідальних посадових осіб.

“Лише так депутати й кияни побачать повну картину й зрозуміють, хто і де зриває відновлення. Реакція Київської міської влади має бути не у вигляді відписок, а у вигляді конкретних термінів і виконаних робіт”, — резюмував Вітренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді почали звучати незручні питання — хто відповість за “травневі шашлики”.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/reel/866212932603086
Теги:

Новини

Всі новини