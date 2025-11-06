logo

Киев
В Киеве очередное скандальное разоблачение: кто на самом деле задерживает восстановление домов

Депутат Киевского городского совета Витренко рассказал, какие структуры задерживают восстановление домов, поврежденных обстрелами

6 ноября 2025, 19:24
Автор:
Кречмаровская Наталия

Столичные депутаты теряют терпение — в Киеве много проблем, которые не решаются годами. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, почему на самом деле в Киеве задерживается восстановление домов.

В Киеве очередное скандальное разоблачение: кто на самом деле задерживает восстановление домов

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

По его словам, сегодня основным сдерживающим фактором в восстановлении поврежденного жилья являются именно департаменты КГГА. По его словам, они должны работать "как часы", но тормозят процесс:

  • Департамент финансов – должен своевременно выпускать адресные перечни.

  • Департамент строительства и жилищного обеспечения должен контролировать темпы и качество восстановительных работ.

  • Коммунальное предприятие "Киевэкспертиза" — все экспертизы, по словам депутата, проходят через них, однако не хватает экспертов, отсюда — задержки.

"Это выглядит как системная затяжка процедур и управленческая безответственность. Пока департаменты переписывают внутренние инструкции, люди встречают зиму под пленкой", — отметил столичный депутат.

Витренко убежден, что на ближайшем заседании Киевсовета нужно провести расширенный отчет – главы РГА, директора департаментов КГГА и профильные заместители — с обнародованием адресных перечней, четких сроков по каждому дому и ответственных должностных лиц.

"Только так депутаты и киевляне увидят полную картину и поймут, кто и где срывает восстановление. Реакция Киевской городской власти должна быть не в виде отписок, а в виде конкретных сроков и выполненных работ", — резюмировал Витренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде начали звучать неудобные вопросы — кто ответит за "майские шашлыки".



Источник: https://www.facebook.com/reel/866212932603086
