У Києві балістика влучила по території дитячої лікарні: деталі від ДСНС

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Кравцев Сергей
Вночі російські терористичні війська влаштували черговий терор Києва балістичними ракетами. Внаслідок удару спалахнули пожежі, є постраждалий.
Удар по Києву. Фото: ДСНС
Незабаром після опівночі у столиці було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичних ракет, і майже одразу пролунали вибухи.
Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Шевченківському районі сталося займання складських приміщень, повідомлялося про одного постраждалого.
Вже вранці наслідки атаки на Київ показали у ДСНС.
Рятувальники повідомили, що у Шевченківському районі сталося потрапляння на території однієї з дитячих лікарень.
Також в іншому місці у Шевченківському районі сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні площею 1200 кв. м. Внаслідок влучення було виявлено 1 постраждалу.
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