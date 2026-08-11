У Києві балістика влучила по території дитячої лікарні: деталі від ДСНС

Вночі російські терористичні війська влаштували черговий терор Києва балістичними ракетами. Внаслідок удару спалахнули пожежі, є постраждалий.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Незабаром після опівночі у столиці було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичних ракет, і майже одразу пролунали вибухи.

Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Шевченківському районі сталося займання складських приміщень, повідомлялося про одного постраждалого.

Вже вранці наслідки атаки на Київ показали у ДСНС.

Рятувальники повідомили, що у Шевченківському районі сталося потрапляння на території однієї з дитячих лікарень.

"На місці утворилися 2 воронки, пошкоджено скління будівлі та газова труба. Співробітники газової служби ліквідували витік газу. На щастя, діти та медики перебували в укритті. Жертв та постраждалих немає", – повідомили у службі.

Також в іншому місці у Шевченківському районі сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні площею 1200 кв. м. Внаслідок влучення було виявлено 1 постраждалу.

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