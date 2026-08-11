В Киеве баллистика попала по территории детской больницы: детали от ГСЧС

Ночью российские террористические войска ус роили очередной террор Киева баллистическими ракетами. Вследствие удара вспыхнули пожары, есть пострадавший.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Вскоре после полуночи в столице была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистических ракет, и почти сразу раздались взрывы.

Впоследствии Киевская городская военная администрация сообщила, что в Шевченковском районе произошло возгорание складских помещений, сообщалось об одном пострадавшем.

Уже утром последствия атаки на Киев показали в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что в Шевченковском районе произошло попадание на территории одной из детских больниц.

"На месте образовались 2 воронки, повреждено остекление здания и газовая труба. Сотрудники газовой службы ликвидировали утечку газа. К счастью, дети и медики находились в укрытии. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в службе.

Также в другом месте в Шевченковском районе произошел пожар и разрушения в складском помещении площадью 1200 кв. м. В результате попадания была обнаружена 1 пострадавшая.

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