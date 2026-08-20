У Києві 21 серпня оголосили Днем жалоби: скільки жителів столиці РФ вбила за одну ніч

У Києві 21 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю та Київську область. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

У День жалоби на всіх комунальних будівлях Києва будуть приспущені прапори. Також міська влада рекомендувала приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Крім того, у столиці заборонять проведення будь-яких розважальних заходів.

За останніми даними, внаслідок російського удару в Києві загинули 12 людей. Ще одна людина стала жертвою атаки в Київській області. Загальна кількість постраждалих зросла до 40, серед них – двоє працівників поліції.

Найбільших руйнувань зазнали Солом’янський, Святошинський та Дарницький райони столиці. За даними правоохоронців, пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхових будинків. Одна з дев’ятиповерхівок зазнала значних руйнувань верхніх поверхів.

Російський удар також пошкодив школу, дитячий садок, дитячу лікарню, гуртожиток, складські приміщення, магазини, гаражі та автозаправну станцію. У Солом’янському районі, за інформацією голови РДА Сергія Мовенка, загинули вісім людей. Руйнувань зазнали житлові будинки, освітні та медичні заклади, об’єкти бізнесу, а також транспортні засоби.

В Офісі генерального прокурора повідомили про початок досудових розслідувань за фактами воєнних злочинів. На місцях ударів працюють прокурори, слідчі, рятувальники та інші екстрені служби. Вони фіксують масштаби руйнувань і збирають докази російських злочинів.

Водночас остаточна кількість загиблих і постраждалих ще може змінюватися, оскільки пошуково-рятувальні роботи та документування наслідків атаки тривають.

Також видання "Коментарі" повідомляло – удар РФ по Києву став серйозним сигналом: Зеленський шокував претензією до світу.



