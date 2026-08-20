В Киеве 21 августа объявили Днем траура: сколько жителей столицы РФ убила за одну ночь

В Киеве 21 августа объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу и Киевскую область. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

В День траура на всех коммунальных зданиях Киева будут приспущены флаги. Также городские власти рекомендовали приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. Кроме того, в столице запретят проведение любых развлекательных мероприятий.

По последним данным, в результате российского удара в Киеве погибли 12 человек. Еще один человек стал жертвой атаки в Киевской области. Общее количество пострадавших возросло до 40, среди них – двое сотрудников полиции.

Наибольшие разрушения получили Соломенский, Святошинский и Дарницкий районы столицы. По данным правоохранителей, повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов. Одна из девятиэтажек испытала значительные разрушения верхних этажей.

Российский удар также повредил школу, детский сад, детскую больницу, общежитие, складские помещения, магазины, гаражи и автозаправочную станцию. В Соломенском районе, по информации главы РГА Сергея Мовенко, погибли восемь человек. Разрушения подверглись жилым домам, образовательным и медицинским учреждениям, объектам бизнеса, а также транспортным средствам.

В Офисе генерального прокурора сообщили о начале досудебных расследований по фактам военных преступлений. На местах ударов работают прокуроры, следователи, спасатели и другие экстренные службы. Они фиксируют масштабы разрушений и собирают подтверждения русских преступлений.

В то же время, окончательное количество погибших и пострадавших еще может изменяться, поскольку поисково-спасательные работы и документирование последствий атаки продолжаются.

Также издание "Комментарии" сообщало — удар РФ по Киеву стал серьезным сигналом: Зеленский шокировал претензией к миру.



