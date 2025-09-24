logo

Киев "Забота" власти о киевлянах "пробила дно": долги за коммуналку будут "выбивать" коллекторы
"Забота" власти о киевлянах "пробила дно": долги за коммуналку будут "выбивать" коллекторы

К киевлянам, которые не платят за коммунальные услуги, наведаются коллекторы

24 сентября 2025, 21:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Оболонском районе будут "выбивать" долги за коммуналку коллекторы. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

"Забота" власти о киевлянах "пробила дно": долги за коммуналку будут "выбивать" коллекторы

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Эксперт сообщает, что управляющая компания Оболонского района подписала договор с агентством, которое будет выбивать долги за содержание дома и придомовой территории.

”Забота” власти о киевлянах ”пробила дно”: долги за коммуналку будут ”выбивать” коллекторы - фото 2

Что, по словам Попенко, ожидать должникам:

  • звонки и SMS;

  • официальные письменные претензии;

  • личные встречи с представителями агентства.

До конца 2025 года, как отмечает эксперт, планируется собрать 7,5 млн грн долгов. Тендер на услуги коллекторов объявили стоимостью 1,5 млн грн.

"Сначала проводят незаконный конкурс, повышают стоимость управления вдвое, а затем коллекторы будут выбивать долги, которые киевляне не в состоянии оплатить. Так выглядит забота о киевлянах и гостях столицы", — прокомментировал эксперт.

На сайте "Прозорро" 29 августа КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района г. Киева" объявила тендер на закупку услуг агентств по взысканию задолженности за услуги по содержанию домов и сооружений, придомовых территорий, управление многоквартирным домом (ДК 021:2015: 79940000-5 — Услуги коллекторских агентств).

В результате проведенных торгов был подписан договор с ООО "АНТАНТА КОНСАЛТИНГ" (42420828 (UA-EDR). Стоимость услуг составляет 1 390 000,00 грн с НДС. Подписанный договор будет действовать с 22 сентября по 31 декабря 2025 года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Алексей Кучеренко обратился в суд относительно тарифов на услуги управления многоквартирными домами.



Источник: https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/pfbid02yGHf7vrVRJqe63ZcsdhExukYDmnA2ycHCmAyWe1vwPHypXoBJihoZVaCq9Y5Aui1l
