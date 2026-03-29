logo_ukra

BTC/USD

66290

ETH/USD

1993.92

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трагедія в Києві: як загинув підліток та що з іншими
commentss НОВИНИ Всі новини

Трагедія в Києві: як загинув підліток та що з іншими

У Києві сталася трагедія на залізниці — підлітків уразило струмом на даху потяга

29 березня 2026, 19:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Солом’янському районі Києва сталася трагедія за участю підлітків, які перебували на даху потяга.

Смерть на даху потягу в Києві

Як повідомили у ДСНС України, виклик надійшов близько 17:23. Рятувальникам повідомили, що на даху вагону перебувають троє підлітків.

Після прибуття на місце події фахівці виявили одного загиблого хлопця. Ще двоє підлітків отримали численні опіки.

За попередніми даними, їх могло уразити електричним струмом від контактної мережі, яка перебуває під високою напругою.

Постраждалих госпіталізували до медичного закладу, їм надається необхідна допомога.

Тіло загиблого передали правоохоронцям. Наразі встановлюються всі обставини події.

Рятувальники вкотре наголошують: перебування на даху потягів є смертельно небезпечним через ризик ураження струмом навіть без прямого контакту з проводами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія активізувала будівництво масштабного транспортного коридору навколо Азовського моря, який має з'єднати ключові окуповані території та забезпечити стабільну логістику для військових потреб.
Про це повідомляє Reuters. Йдеться про так зване "Азовське кільце" — маршрут довжиною близько 1400 кілометрів, який має об’єднати Ростов-на-Дону, Маріуполь, Бердянськ та тимчасово окупований Крим. За даними журналістів, із 2022 року російська сторона вже побудувала або відновила понад 2500 кілометрів залізничної та автомобільної інфраструктури на цих напрямках. Зокрема, майже завершено ділянку довжиною близько 100 кілометрів від Таганрога до Мангуша. Окрему увагу приділяють розвитку морської логістики. У порту Маріуполя, який перебуває під окупацією, вже зведено нові термінали.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dsns_kyiv/1745
Теги:

Новини

Всі новини