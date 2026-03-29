Трагедія в Києві: як загинув підліток та що з іншими

У Солом’янському районі Києва сталася трагедія за участю підлітків, які перебували на даху потяга.

Смерть на даху потягу в Києві

Як повідомили у ДСНС України, виклик надійшов близько 17:23. Рятувальникам повідомили, що на даху вагону перебувають троє підлітків.

Після прибуття на місце події фахівці виявили одного загиблого хлопця. Ще двоє підлітків отримали численні опіки.

За попередніми даними, їх могло уразити електричним струмом від контактної мережі, яка перебуває під високою напругою.

Постраждалих госпіталізували до медичного закладу, їм надається необхідна допомога.

Тіло загиблого передали правоохоронцям. Наразі встановлюються всі обставини події.

Рятувальники вкотре наголошують: перебування на даху потягів є смертельно небезпечним через ризик ураження струмом навіть без прямого контакту з проводами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія активізувала будівництво масштабного транспортного коридору навколо Азовського моря, який має з’єднати ключові окуповані території та забезпечити стабільну логістику для військових потреб.

Про це повідомляє Reuters. Йдеться про так зване "Азовське кільце" — маршрут довжиною близько 1400 кілометрів, який має об’єднати Ростов-на-Дону, Маріуполь, Бердянськ та тимчасово окупований Крим. За даними журналістів, із 2022 року російська сторона вже побудувала або відновила понад 2500 кілометрів залізничної та автомобільної інфраструктури на цих напрямках. Зокрема, майже завершено ділянку довжиною близько 100 кілометрів від Таганрога до Мангуша. Окрему увагу приділяють розвитку морської логістики. У порту Маріуполя, який перебуває під окупацією, вже зведено нові термінали.

