Трагедия в Киеве: как погиб подросток и что с другими
НОВОСТИ

Трагедия в Киеве: как погиб подросток и что с другими

В Киеве произошла трагедия на железной дороге — подростков поразило током на крыше поезда

29 марта 2026, 19:58
Ткачова Марія

В Соломенском районе Киева произошла трагедия с участием подростков, находившихся на крыше поезда.

Трагедия в Киеве: как погиб подросток и что с другими

Смерть на крыше поезда в Киеве

Как сообщили в ГСЧС Украины , вызов поступил около 17:23. Спасателям сообщили, что на крыше вагона находятся трое подростков.

По прибытии на место происшествия специалисты обнаружили одного погибшего парня. Еще два подростка получили многочисленные ожоги.

По предварительным данным, их могло поразить электрическим током от находящейся под высоким напряжением контактной сети.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь.

Тело погибшего передали правоохранителям. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Спасатели еще раз подчеркивают: пребывание на крыше поездов смертельно опасно из-за риска поражения током даже без прямого контакта с проводами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия активизировала строительство масштабного транспортного коридора вокруг Азовского моря, который должен соединить ключевые оккупированные территории и обеспечить стабильную логистику для военных нужд.
Об этом сообщает Reuters. Речь идет о так называемом "Азовском кольце" — маршруте протяженностью около 1400 километров, который должен объединить Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск и временно оккупированный Крым. По данным журналистов, с 2022 года российская сторона уже построила или восстановила более 2500 км железнодорожной и автомобильной инфраструктуры на этих направлениях. В частности, почти завершен участок протяженностью около 100 километров от Таганрога до Мангуша. Отдельное внимание уделяется развитию морской логистики. В порту Мариуполя, который находится под оккупацией, уже построены новые терминалы.



Источник: https://t.me/dsns_kyiv/1745
