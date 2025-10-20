logo_ukra

Трагедія в Києві: під час сварки подруга викинула собаку з вікна
commentss НОВИНИ Всі новини

Трагедія в Києві: під час сварки подруга викинула собаку з вікна

У Києві жінка викинула собаку подруги з п’ятого поверху — тварина загинула

20 жовтня 2025, 14:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У столиці сталася жорстока історія — жінка під час сварки з подругою викинула її собаку з вікна п’ятого поверху. Від отриманих травм цуценя загинуло.

Трагедія в Києві: під час сварки подруга викинула собаку з вікна

Дівчина викинула собаку з вікна

Інцидент стався у будинку на вулиці Данила Щербаківського. Місцеві мешканці викликали поліцію після того, як біля під’їзду знайшли собаку, що випав із вікна.

Як з’ясувалося, загиблим був семимісячний фокстер’єр, якого господиня дуже любила. У момент трагедії вона перебувала вдома разом із 38-річною знайомою. Між жінками раптово виникла сварка, під час якої гостя, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопила цуценя і викинула його у відкрите вікно.

Песик отримав важкі травми внутрішніх органів і помер на місці.

Після події поліція оперативно затримала нападницю. Їй вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їхньої загибелі.

За цей злочин жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Справу розслідують слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом міської прокуратури.

