Трагедія в Києві: під час сварки подруга викинула собаку з вікна

У столиці сталася жорстока історія — жінка під час сварки з подругою викинула її собаку з вікна п’ятого поверху. Від отриманих травм цуценя загинуло.
Дівчина викинула собаку з вікна
Інцидент стався у будинку на вулиці Данила Щербаківського. Місцеві мешканці викликали поліцію після того, як біля під’їзду знайшли собаку, що випав із вікна.
Як з’ясувалося, загиблим був семимісячний фокстер’єр, якого господиня дуже любила. У момент трагедії вона перебувала вдома разом із 38-річною знайомою. Між жінками раптово виникла сварка, під час якої гостя, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопила цуценя і викинула його у відкрите вікно.
Песик отримав важкі травми внутрішніх органів і помер на місці.
Після події поліція оперативно затримала нападницю. Їй вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їхньої загибелі.
За цей злочин жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Справу розслідують слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом міської прокуратури.