Трагедия в Киеве: во время ссоры подруга выбросила собаку из окна

В столице произошла жестокая история – женщина во время ссоры с подругой выбросила ее собаку из окна пятого этажа. От полученных травм щенок погиб.

Девушка выкинула собаку из окна

Инцидент произошел в доме по улице Даниила Щербаковского. Местные жители вызвали полицию после того, как у подъезда нашли собаку, выпавшую из окна.

Как выяснилось, погибшим был семимесячный фокстерьер, которого хозяйка очень любила. В момент трагедии она находилась дома вместе с 38-летней знакомой. Между женщинами внезапно возникла ссора, во время которой гостья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила щенка и выбросила его в открытое окно.

Песик получил тяжелые травмы внутренних органов и скончался на месте.

После происшествия полиция оперативно задержала нападающую. Ей уже доложено о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, что привело к их гибели.

За это преступление женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Дело расследуют следователи полиции Киева под процессуальным руководством городской прокуратуры.

