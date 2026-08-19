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Трагедія у Києві: водій Volkswagen протаранив маршрутку та влетів у зупинку з людьми, є жертви (ОНОВЛЕНО)

Смертельна аварія у Солом’янському районі: поліція та лікарі працюють на місці масштабної ДТП

19 серпня 2026, 10:17
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Недилько Ксения

У Солом’янському районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до людських жертв. На місці події розгорнуто екстрені служби.

Трагедія у Києві: водій Volkswagen протаранив маршрутку та влетів у зупинку з людьми, є жертви (ОНОВЛЕНО)

Місце ДТП у Києві. Фото: НПУ

"За попередньою інформацією, близько 8:50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом", — повідомили у поліції Києва.

Сила удару була настільки потужною, що після зіткнення легковик не зупинився. Автомобіль продовжив рух та "в’їхав в зупинку з людьми", де на той момент перебували пішоходи.

Наслідки інциденту виявилися критичними, оскільки удар прийшов безпосередньо у скупчення громадян. Медики та правоохоронці підтверджують, що "є загиблі та травмовані".

Наразі територія навколо зупинки оточена.

"На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі", — зазначають у відомстві.

Екстрені служби надають першу допомогу пораненим. Точна "кількість потерпілих, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється" профільними фахівцями.

ОНОВЛЕНО: У ДТП на Чоколівському бульварі загинуло двоє людей, ще четверо травмовано – поліція затримали водія та розпочала кримінальне провадження

Попередньо встановлено, що 23-річний керманич автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із маршрутним автобусом, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП загинуло дві жінки. Ще чотирьох осіб із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано.

Правоохоронці перевірили керманича на приладі Драґер – він був тверезий. Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

 

Трагедія у Києві: водій Volkswagen протаранив маршрутку та влетів у зупинку з людьми, є жертви (ОНОВЛЕНО) - фото 2
Трагедія у Києві: водій Volkswagen протаранив маршрутку та влетів у зупинку з людьми, є жертви (ОНОВЛЕНО) - фото 2
Трагедія у Києві: водій Volkswagen протаранив маршрутку та влетів у зупинку з людьми, є жертви (ОНОВЛЕНО) - фото 2



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