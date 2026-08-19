Трагедия в Киеве: водитель Volkswagen протаранил маршрутку и влетел в остановку с людьми, есть жертвы (ОБНОВЛЕНО)

В Соломенском районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее человеческие жертвы. На месте происшествия развернуты экстренные службы.

Место ДТП в Киеве. Фото: НПУ

"По предварительной информации, около 8:50 водитель Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом", — сообщили в полиции Киева.

Сила удара была настолько мощной, что после столкновения легковушка не остановилась. Автомобиль продолжил движение и "въехал в остановку с людьми", где в тот момент находились пешеходы.

Последствия инцидента оказались критическими, поскольку удар пришелся непосредственно на скопление граждан. Медики и правоохранители подтверждают, что "есть погибшие и травмированные".

В настоящее время территория вокруг остановки оцеплена.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи", — отмечают в ведомстве.

Экстренные службы оказывают первую помощь раненым. Точное количество пострадавших, обстоятельства и механизм ДТП устанавливается профильными специалистами.

ОБНОВЛЕНО: В ДТП на Чоколовском бульваре погибли два человека, еще четверо травмированы — полиция задержали водителя и начала уголовное производство.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибли две женщины. Еще четыре человека с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.

Правоохранители проверили водителя на приборе Драгер – он был трезв. Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек.