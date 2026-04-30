Трагедія у Києві: сало відомо, чому патрульні не зупинили стрільця
commentss НОВИНИ Всі новини

Трагедія у Києві: сало відомо, чому патрульні не зупинили стрільця

Радикальні звільнення та нова система тренувань: як поліція реагує на провальний виклик у Києві

30 квітня 2026, 19:59
Недилько Ксения

Заступник очільника Нацполіції та тимчасовий виконувач обов'язків керівника патрульної поліції Олександр Фацевич в інтерв’ю виданню "Бабель" розкрив подробиці службової перевірки щодо трагічних подій у Голосіївському районі.

За його словами, екіпаж вирушив на місце події за повідомленням про "хуліганство". Тільки під час руху поліцейські дізналися, що ситуація значно небезпечніша і там лунають постріли. Фацевич підкреслив, що головними причинами провалу операції стали порушення тактики та психологічна скутість правоохоронців.

Згідно з чинними інструкціями, копи були зобов'язані сховатися в безпечному місці, викликати допомогу та відкрити вогонь у відповідь. Олександр Фацевич акцентував на цьому особливу увагу:

"Є правило: якщо злочинець вже почав стріляти — патрульна поліція вже зобовʼязана застосовувати зброю, його треба знешкодити. Так каже закон".

Ця надзвичайна подія потягнула за собою серйозні кадрові чистки в структурі. Патрульних Анну Дудіну та Михайла Дробницького, які безпосередньо були на виклику, офіційно звільнили. Своїх посад також позбулися керівник департаменту Євгеній Жуков та кілька командирів середньої ланки.

Аби подібні помилки не повторювалися, Нацполіція запроваджує жорсткіші стандарти. Відтепер алгоритми реагування на збройні напади повністю оновлять, а патрульних відправлять на інтенсивні навчання, які проводитимуть інструктори з бойових спецпідрозділів.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що двоє співробітників поліції, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в столиці 18 квітня, вийшли з-під варти. Мова йде про Михайла Дробницького та Анну Дудіну, чиї дії, за версією слідства, призвели до тяжких наслідків.

Як стало відомо з підтвердження Київської міської прокуратури для "Суспільного", за обох фігурантів було внесено грошову заставу. Раніше суддя призначив кожному суму у розмірі 266 тисяч гривень як альтернативу триманню під вартою.



