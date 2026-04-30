Трагедия в Киеве: сало известно, почему патрульные не остановили стрелка
Трагедия в Киеве: сало известно, почему патрульные не остановили стрелка

Радикальные увольнения и новая система тренировок: как полиция реагирует на провальный вызов в Киеве

30 апреля 2026, 19:59
Недилько Ксения

Заместитель главы Нацполиции и временный исполняющий обязанности руководителя патрульной полиции Александр Фацевич в интервью изданию "Бабель" раскрыл подробности служебной проверки трагических событий в Голосеевском районе.

Стрельба в Киеве

По его словам, экипаж отправился на место происшествия по сообщению о "хулиганстве". Только во время движения полицейские узнали, что ситуация гораздо опаснее и там раздаются выстрелы. Фацевич подчеркнул, что главными причинами провала операции стали нарушение тактики и психологическая скованность правоохранителей.

Согласно действующим инструкциям, копы были обязаны укрыться в безопасном месте, вызвать помощь и открыть ответный огонь. Александр Фацевич акцентировал на этом особое внимание:

"Есть правило: если преступник уже начал стрелять – патрульная полиция уже обязана применять оружие, его нужно обезвредить. Так говорит закон".

Это чрезвычайное событие повлекло за собой серьезные кадровые чистки в структуре. Патрульных Анну Дудину и Михаила Дробницкого, которые непосредственно были на вызове, официально уволили. Своими должностями также лишились руководитель департамента Евгений Жуков и несколько командиров среднего звена.

Чтобы подобные ошибки не повторялись, Нацполиция вводит более жесткие стандарты. Теперь алгоритмы реагирования на вооруженные нападения полностью обновят, а патрульных отправят на интенсивные учения, которые будут проводить инструкторы по боевым спецподразделениям.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что двое сотрудников полиции, подозреваемых в служебной халатности во время теракта в столице 18 апреля, вышли из-под стражи. Речь идет о Михаиле Дробницком и Анне Дудиной, чьи действия, по версии следствия, привели к тяжелым последствиям.

Как стало известно из подтверждения Киевской городской прокуратуры для "Суспильного", за обоих фигурантов был внесен денежный залог. Ранее судья назначил каждому сумму в размере 266 тысяч гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей.



