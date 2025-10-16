ТОП-4 марки авто, которые чаще всего угоняли в Киеве в 2025 году

В Киеве во время войны значительно уменьшилось количество преступлений по угону автомобилей. Об этом свидетельствуют данные, которые портал "Комментарии" получил от Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Авто. Фото портал "Комментарии"

На официальный запрос портала о количестве зарегистрированных уголовных правонарушений по факту угона транспортных средств и марок авто, которые чаще всего угоняли на территории г. Киева в период с 2021 по 2025 годы в полиции ответили, что было зарегистрировано уголовных правонарушений в связи с незаконным завладением за:

2021 год – 641;

2022 год – 258;

2023 год – 63;

2024 год – 68;

с 01.01.2025 по 30.09.2025 – 45.

Среди "предпочтений" злоумышленников в столичной полиции назвали следующие марки автомобилей:

2021 год – Hyundai, KIA, Mazda, Nissan, Toyota, Honda, Mitsubishi, Land Rover, Volkswagen и Lexus;

2022 год – Hyundai, Volkswagen, Toyota, Renault, "Ваз", KIA и Ford;

2023 год — Hyundai, Renault, Chevrolet, KIA, Skoda, Ford и "Ваз";

2024 год – Toyota, BMW, Ford Mazda, Chevrolet и Renault;

2025 год – Volkswagen, Toyota, BMW та "Ваз".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что война не уменьшила желание жить роскошно. На фоне сложной ситуации на фронте, массированных обстрелов и катастрофических прогнозов на зиму, украинцы продолжают покупать дорогие и очень дорогие автомобили.

В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что в 2025 году в Украину завезли около 12 тыс. автомобилей, стоимостью более 60 тыс. долл. Больше всего – почти 8,5 тыс. авто стоимостью от 60 тыс. долл. до 96 тыс. дол. Также завезли 148 автомобилей стоимостью более 192 тыс. долл.



