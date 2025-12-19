logo_ukra

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік

Від «Качо е Пепе» до «Китайського Привіту»: 15 гучних гастрономічних відкриттів Києва у 2025 році

19 грудня 2025, 20:56
Ткачова Марія

2025 рік для київської гастросцени виявився контрастним: гучні запуски від відомих рестораторів, нові формати, переосмислення української та регіональних кухонь — і водночас закриття, переїзди та перезапуски. Редакція зібрала 15 ресторанів, барів, кав’ярень і стритфуд-проєктів, які відкрилися в Києві протягом року та сформували його смак.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік

Нові заклади Києва

"Качо е Пепе" — італійська траторія від Алекса Купера

Велика Васильківська, 29

Новий формат для "Ресторанів Купера" на місці Tachinomi. Два поверхи, літня тераса та 150 посадкових місць. Інтер’єр прикрашає інсталяція з десятків білих тарілок — керамічний брак бренду Sholomitska.

Шеф — Олег Зуєв ("Протагоніст", Shuk). У меню — паста, антипасті, ризото та тірамісу.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

Romantica — римська кухня на Прорізній

Прорізна, 3

Проєкт від Mimosa Group (Mimosa Brooklyn Pizza, "Автостанція"). Головний акцент — римська піца alla pala, рецепт тіста адаптований із Casa Manco (Рим). Шефи — Артем Баклицький та Олексій Кошкалда.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

 "Спельта" — шефське бістро біля Золотих воріт

Велика Житомирська, 27

Формат відрізнявся від подільської "Спельти". У листопаді заклад закрили — команда шукає нову локацію. Один із найкоротших, але помітних запусків року.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

 Giannivino — італійський ресторан на Печерську

Саперне Поле, 9-А

Двоповерховий ресторан біля ЖК "Бульвар фонтанів". Засновник — Дмитро Подопригора. Дров’яна піч, загальна зала, банкетні простори та класична італійська кухня.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

 "Життя" — новий етап замість "Життя чудових людей"

Велика Васильківська, 36

Проєкт First Line Group. Основний акцент — хліб і випічка з власного цеху. Айдентика натхненна графікою художника Бориса Косарєва.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2


 "Яш" — українська та кримськотатарська кухня

Велика Васильківська, 34

Новий заклад Manana Family. У меню — страви українців, кримських татар, караїмів і кримчаків. Локація — колишні China Town і Delhi Delhi.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2


 "Хвиляста" — паста-бар на Подолі

Верхній Вал, 24

Моноформат від Rest Emotion. Фреш-паста, яку готують щодня на відкритій кухні за рецептами італійських нонн.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

"Китайський Привіт" — сучасна китайська забігайлівка

Хрещатик, 32

Проєкт Міші Кацуріна. Самообслуговування, бао-бургери, шашлички, фритюр і цифрові замовлення через термінали.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

"Стрічка" — українська кухня на ВДНГ

Академіка Глушкова, 1

Ресторан у яблуневому саду. Авторська мозаїка від Matt&Glossy, сучасне прочитання української кухні.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

 Sarto — італійський ресторан з енотекою

Хрещатик, 15/4

Чотири формати в одному просторі: ресторан, винна колекція на 300 позицій, бар Tayēr і кондитерський бутик. Шеф — Стефано Антоніолі.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

 Фудкорнери Бессарабського ринку

Бессарабська площа, 2

17 фудкорнерів і бар. Проєкт 16 інвесторів, які самостійно профінансували оновлення. Меню не дублюються.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

 GO Japanese Cuisine — японська кухня на вогні

Обсерваторна, 5

Проєкт команди Hanh і бару "Окно". Відкрита кухня, робота з вогнем, архітектура від AKZ Architectura.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

"Далі" — ресторан зі смаком Херсона

Золотоустівська, 25

Меню створили кухарі з Херсонщини. Вінтажні меблі, вінілова бібліотека і "кухня дому".

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

"Бахчи Saray" — кримськотатарська кухня

Дніпровська набережна, 25

Проєкт G-Group. Шеф — Енвер Таіров. Автентична кримськотатарська кухня в сучасній подачі.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

Chin Chin — азійські кухні на Русанівці

Русанівська набережна, 4

Мережевий проєкт G-Group. Японська попкультура в інтер’єрі та хіти азійської класики.

Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік - фото 2

