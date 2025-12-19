Топ-15 нових закладів в Києві за 2025 рік

Рубрики
2025 рік для київської гастросцени виявився контрастним: гучні запуски від відомих рестораторів, нові формати, переосмислення української та регіональних кухонь — і водночас закриття, переїзди та перезапуски. Редакція зібрала 15 ресторанів, барів, кав’ярень і стритфуд-проєктів, які відкрилися в Києві протягом року та сформували його смак.
Нові заклади Києва
"Качо е Пепе" — італійська траторія від Алекса Купера
Велика Васильківська, 29
Новий формат для "Ресторанів Купера" на місці Tachinomi. Два поверхи, літня тераса та 150 посадкових місць. Інтер’єр прикрашає інсталяція з десятків білих тарілок — керамічний брак бренду Sholomitska.
Шеф — Олег Зуєв ("Протагоніст", Shuk). У меню — паста, антипасті, ризото та тірамісу.
Romantica — римська кухня на Прорізній
Прорізна, 3
Проєкт від Mimosa Group (Mimosa Brooklyn Pizza, "Автостанція"). Головний акцент — римська піца alla pala, рецепт тіста адаптований із Casa Manco (Рим). Шефи — Артем Баклицький та Олексій Кошкалда.
"Спельта" — шефське бістро біля Золотих воріт
Велика Житомирська, 27
Формат відрізнявся від подільської "Спельти". У листопаді заклад закрили — команда шукає нову локацію. Один із найкоротших, але помітних запусків року.
Giannivino — італійський ресторан на Печерську
Саперне Поле, 9-А
Двоповерховий ресторан біля ЖК "Бульвар фонтанів". Засновник — Дмитро Подопригора. Дров’яна піч, загальна зала, банкетні простори та класична італійська кухня.
"Життя" — новий етап замість "Життя чудових людей"
Велика Васильківська, 36
Проєкт First Line Group. Основний акцент — хліб і випічка з власного цеху. Айдентика натхненна графікою художника Бориса Косарєва.
"Яш" — українська та кримськотатарська кухня
Велика Васильківська, 34
Новий заклад Manana Family. У меню — страви українців, кримських татар, караїмів і кримчаків. Локація — колишні China Town і Delhi Delhi.
"Хвиляста" — паста-бар на Подолі
Верхній Вал, 24
Моноформат від Rest Emotion. Фреш-паста, яку готують щодня на відкритій кухні за рецептами італійських нонн.
"Китайський Привіт" — сучасна китайська забігайлівка
Хрещатик, 32
Проєкт Міші Кацуріна. Самообслуговування, бао-бургери, шашлички, фритюр і цифрові замовлення через термінали.
"Стрічка" — українська кухня на ВДНГ
Академіка Глушкова, 1
Ресторан у яблуневому саду. Авторська мозаїка від Matt&Glossy, сучасне прочитання української кухні.
Sarto — італійський ресторан з енотекою
Хрещатик, 15/4
Чотири формати в одному просторі: ресторан, винна колекція на 300 позицій, бар Tayēr і кондитерський бутик. Шеф — Стефано Антоніолі.
Фудкорнери Бессарабського ринку
Бессарабська площа, 2
17 фудкорнерів і бар. Проєкт 16 інвесторів, які самостійно профінансували оновлення. Меню не дублюються.
GO Japanese Cuisine — японська кухня на вогні
Обсерваторна, 5
Проєкт команди Hanh і бару "Окно". Відкрита кухня, робота з вогнем, архітектура від AKZ Architectura.
"Далі" — ресторан зі смаком Херсона
Золотоустівська, 25
Меню створили кухарі з Херсонщини. Вінтажні меблі, вінілова бібліотека і "кухня дому".
"Бахчи Saray" — кримськотатарська кухня
Дніпровська набережна, 25
Проєкт G-Group. Шеф — Енвер Таіров. Автентична кримськотатарська кухня в сучасній подачі.
Chin Chin — азійські кухні на Русанівці
Русанівська набережна, 4
Мережевий проєкт G-Group. Японська попкультура в інтер’єрі та хіти азійської класики.
