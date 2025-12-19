Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год

Рубрики
2025 год для киевской гастросцены оказался контрастным: громкие запуски от известных рестораторов, новые форматы, переосмысление украинской и региональных кухонь и закрытие, переезды и перезапуски. Редакция собрала 15 ресторанов, баров, кафе и стритфуд-проектов, которые открылись в Киеве в течение года и сформировали его вкус.
Новые заведения Киева
Большая Васильковская, 29
Новый формат для "Ресторонов Купера" на месте Tachinomi. Два этажа, летняя терраса и 150 посадочных мест. Интерьер украшает инсталляция из десятков белых тарелок – керамическая нехватка бренда Sholomitska.
Шеф – Олег Зуев ("Протагонист", Shuk). В меню паста, антипасти, ризото и тирамису.
Romantica – римская кухня на Прорезной
Прорезная, 3
Проект от Mimosa Group (Mimosa Brooklyn Pizza, "Автостанция"). Главный акцент – римская пицца alla pala, рецепт теста адаптированный из Casa Manco (Рим). Шефы – Артем Баклицкий и Алексей Кошкалда.
"Спельта" — шефское бистро у Золотых ворот
Большая Житомирская, 27
Формат отличался от подольской "Спельты". В ноябре заведение закрыли — команда ищет новую локацию. Один из кратчайших, но заметных запусков года.
Giannivino – итальянский ресторан на Печерске
Саперное Поле, 9-А
Двухэтажный ресторан возле ЖК "Бульвар фонтанов". Основатель – Дмитрий Подопригора. Дровяная печь, общий зал, банкетные просторы и классическая итальянская кухня.
"Жизнь" — новый этап вместо "Жизнь замечательных людей"
Большая Васильковская, 36
Проект First Line Group. Основной акцент – хлеб и выпечка из собственного цеха. Айдентика вдохновлена графикой художника Бориса Косарева.
"Яш" — украинская и крымскотатарская кухня
Большая Васильковская, 34
Новое заведение Manana Family. В меню блюда украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков. Локация – бывшие China Town и Delhi Delhi.
"Волноватая" — паста-бар на Подоле
Верхний Вал, 24
Моноформат от Rest Emotion. Фреш-паста, которую готовят каждый день на открытой кухне по рецептам итальянских нонн.
"Китайский Привет" — современная китайская забегаловка
Крещатик, 32
Проект Миши Кацурин. Самообслуживание, бао-бургеры, шашлычки, фритюр и цифровые заказы через терминалы.
"Лента" — украинская кухня на ВДНХ
Академика Глушкова, 1
Ресторан в яблоневом саду. Авторская мозаика от Matt&Glossy, современное прочтение украинской кухни.
Sarto – итальянский ресторан с енотекой
Крещатик, 15/4
Четыре формата в одном пространстве: ресторан, винная коллекция на 300 позиций, бар Tayer и кондитерский бутик. Шеф – Стефано Антониоли.
Фудкорнер Бессарабского рынка
Бессарабская площадь, 2
17 фудкорнеров и бар. Проект 16 инвесторов, самостоятельно профинансировавших обновление. Меню не дублируются.
GO Japanese Cuisine – японская кухня на огне
Обсерваторная, 5
Проект команды Hanh и бара "Окно". Открытая кухня, работа с огнем, архитектура от AKZ Architectura.
"Далее" — ресторан со вкусом Херсона
Златоустовская, 25
Меню создали повара из Херсона. Винтажная мебель, виниловая библиотека и "кухня дома".
Бахчи Saray — крымскотатарская кухня
Днепровская набережная, 25
Проект G-Group. Шеф – Энвер Таиров. Аутентичная крымскотатарская кухня в современной подаче.
Chin Chin – азиатские кухни на Русановке
Русановская набережная, 4
Сетевой проект G-Group. Японская попкультура в интерьере и хиты азиатской классики.
