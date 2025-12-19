logo

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год

От "Качо е Пепе" до "Китайского Привета": 15 громких гастрономических открытий Киева в 2025 году

19 декабря 2025, 20:56
2025 год для киевской гастросцены оказался контрастным: громкие запуски от известных рестораторов, новые форматы, переосмысление украинской и региональных кухонь и закрытие, переезды и перезапуски. Редакция собрала 15 ресторанов, баров, кафе и стритфуд-проектов, которые открылись в Киеве в течение года и сформировали его вкус.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год

Новые заведения Киева

Качо е Пепе — итальянская тратория от Алекса Купера.

Большая Васильковская, 29

Новый формат для "Ресторонов Купера" на месте Tachinomi. Два этажа, летняя терраса и 150 посадочных мест. Интерьер украшает инсталляция из десятков белых тарелок – керамическая нехватка бренда Sholomitska.

Шеф – Олег Зуев ("Протагонист", Shuk). В меню паста, антипасти, ризото и тирамису.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

Romantica – римская кухня на Прорезной

Прорезная, 3

Проект от Mimosa Group (Mimosa Brooklyn Pizza, "Автостанция"). Главный акцент – римская пицца alla pala, рецепт теста адаптированный из Casa Manco (Рим). Шефы – Артем Баклицкий и Алексей Кошкалда.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

"Спельта" — шефское бистро у Золотых ворот

Большая Житомирская, 27

Формат отличался от подольской "Спельты". В ноябре заведение закрыли — команда ищет новую локацию. Один из кратчайших, но заметных запусков года.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

Giannivino – итальянский ресторан на Печерске

Саперное Поле, 9-А

Двухэтажный ресторан возле ЖК "Бульвар фонтанов". Основатель – Дмитрий Подопригора. Дровяная печь, общий зал, банкетные просторы и классическая итальянская кухня.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

"Жизнь" — новый этап вместо "Жизнь замечательных людей"

Большая Васильковская, 36

Проект First Line Group. Основной акцент – хлеб и выпечка из собственного цеха. Айдентика вдохновлена графикой художника Бориса Косарева.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2


"Яш" — украинская и крымскотатарская кухня

Большая Васильковская, 34

Новое заведение Manana Family. В меню блюда украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков. Локация – бывшие China Town и Delhi Delhi.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2


"Волноватая" — паста-бар на Подоле

Верхний Вал, 24

Моноформат от Rest Emotion. Фреш-паста, которую готовят каждый день на открытой кухне по рецептам итальянских нонн.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

"Китайский Привет" — современная китайская забегаловка

Крещатик, 32

Проект Миши Кацурин. Самообслуживание, бао-бургеры, шашлычки, фритюр и цифровые заказы через терминалы.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

"Лента" — украинская кухня на ВДНХ

Академика Глушкова, 1

Ресторан в яблоневом саду. Авторская мозаика от Matt&Glossy, современное прочтение украинской кухни.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

Sarto – итальянский ресторан с енотекой

Крещатик, 15/4

Четыре формата в одном пространстве: ресторан, винная коллекция на 300 позиций, бар Tayer и кондитерский бутик. Шеф – Стефано Антониоли.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

Фудкорнер Бессарабского рынка

Бессарабская площадь, 2

17 фудкорнеров и бар. Проект 16 инвесторов, самостоятельно профинансировавших обновление. Меню не дублируются.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

GO Japanese Cuisine – японская кухня на огне

Обсерваторная, 5

Проект команды Hanh и бара "Окно". Открытая кухня, работа с огнем, архитектура от AKZ Architectura.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

"Далее" — ресторан со вкусом Херсона

Златоустовская, 25

Меню создали повара из Херсона. Винтажная мебель, виниловая библиотека и "кухня дома".

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

Бахчи Saray — крымскотатарская кухня

Днепровская набережная, 25

Проект G-Group. Шеф – Энвер Таиров. Аутентичная крымскотатарская кухня в современной подаче.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

Chin Chin – азиатские кухни на Русановке

Русановская набережная, 4

Сетевой проект G-Group. Японская попкультура в интерьере и хиты азиатской классики.

Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год - фото 2

