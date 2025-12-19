Топ-15 новых заведений в Киеве за 2025 год

2025 год для киевской гастросцены оказался контрастным: громкие запуски от известных рестораторов, новые форматы, переосмысление украинской и региональных кухонь и закрытие, переезды и перезапуски. Редакция собрала 15 ресторанов, баров, кафе и стритфуд-проектов, которые открылись в Киеве в течение года и сформировали его вкус.

Новые заведения Киева

Качо е Пепе — итальянская тратория от Алекса Купера. Большая Васильковская, 29

Новый формат для "Ресторонов Купера" на месте Tachinomi. Два этажа, летняя терраса и 150 посадочных мест. Интерьер украшает инсталляция из десятков белых тарелок – керамическая нехватка бренда Sholomitska.

Шеф – Олег Зуев ("Протагонист", Shuk). В меню паста, антипасти, ризото и тирамису.



Romantica – римская кухня на Прорезной Прорезная, 3

Проект от Mimosa Group (Mimosa Brooklyn Pizza, "Автостанция"). Главный акцент – римская пицца alla pala, рецепт теста адаптированный из Casa Manco (Рим). Шефы – Артем Баклицкий и Алексей Кошкалда.

"Спельта" — шефское бистро у Золотых ворот

Большая Житомирская, 27

Формат отличался от подольской "Спельты". В ноябре заведение закрыли — команда ищет новую локацию. Один из кратчайших, но заметных запусков года.



Giannivino – итальянский ресторан на Печерске

Саперное Поле, 9-А

Двухэтажный ресторан возле ЖК "Бульвар фонтанов". Основатель – Дмитрий Подопригора. Дровяная печь, общий зал, банкетные просторы и классическая итальянская кухня.



"Жизнь" — новый этап вместо "Жизнь замечательных людей" Большая Васильковская, 36 Проект First Line Group. Основной акцент – хлеб и выпечка из собственного цеха. Айдентика вдохновлена графикой художника Бориса Косарева.



"Яш" — украинская и крымскотатарская кухня Большая Васильковская, 34 Новое заведение Manana Family. В меню блюда украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков. Локация – бывшие China Town и Delhi Delhi.

"Волноватая" — паста-бар на Подоле

Верхний Вал, 24

Моноформат от Rest Emotion. Фреш-паста, которую готовят каждый день на открытой кухне по рецептам итальянских нонн.



"Китайский Привет" — современная китайская забегаловка

Крещатик, 32

Проект Миши Кацурин. Самообслуживание, бао-бургеры, шашлычки, фритюр и цифровые заказы через терминалы.



"Лента" — украинская кухня на ВДНХ

Академика Глушкова, 1

Ресторан в яблоневом саду. Авторская мозаика от Matt&Glossy, современное прочтение украинской кухни.

Sarto – итальянский ресторан с енотекой

Крещатик, 15/4

Четыре формата в одном пространстве: ресторан, винная коллекция на 300 позиций, бар Tayer и кондитерский бутик. Шеф – Стефано Антониоли.



Фудкорнер Бессарабского рынка

Бессарабская площадь, 2

17 фудкорнеров и бар. Проект 16 инвесторов, самостоятельно профинансировавших обновление. Меню не дублируются.



GO Japanese Cuisine – японская кухня на огне

Обсерваторная, 5

Проект команды Hanh и бара "Окно". Открытая кухня, работа с огнем, архитектура от AKZ Architectura.

"Далее" — ресторан со вкусом Херсона

Златоустовская, 25

Меню создали повара из Херсона. Винтажная мебель, виниловая библиотека и "кухня дома".



Бахчи Saray — крымскотатарская кухня

Днепровская набережная, 25

Проект G-Group. Шеф – Энвер Таиров. Аутентичная крымскотатарская кухня в современной подаче.

Chin Chin – азиатские кухни на Русановке

Русановская набережная, 4

Сетевой проект G-Group. Японская попкультура в интерьере и хиты азиатской классики.

