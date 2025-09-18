Вже давно не секрет, що Київська міська державна адміністрація постійно конкурують з Київською міською військовою адміністрацією, а також їхні очільники – Віталій Кличко та Тимур Ткаченко відповідно – негласно борються за право керувати столицею.

Ткаченко потролив Кличка: переплутав столиці

Це видно і в соціальних мережах. Так, під час повітряної тривоги у місті Києві, мер Віталій Кличко о 17:49 опублікував повідомлення: "Над містом літає ворожий БпЛА. Недалеко від центру столиці. Перебувайте в укриттях!"

На що вже о 17:53 Тимур Ткаченко відповів: "Наразі над столицею не фіксуються повітряні цілі.

Можливо, мер має на увазі іншу столицю, в якій він зараз із візитом", натякаючи на Берлін.





Пізніше все ж очільник МВА написав:

"А якщо серйозно, то зараз з Чернігівщини на Київщину прямує десяток дронів.

Найближчим часом в столиці знову може лунати повітряна тривога. Будь ласка, будьте уважні, скористайтесь найближчим укриттям.

Якщо двері укриття зачинені — залиште заявку у @KyivShelterBot".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що діяльність мера столиці Віталія Кличка викликає останнім часом дедалі більше нарікань, що активізуються після чергових нальотів російських "шахедів", коли з'ясовується, що після 3,5 років війни Києву не вистачає укриттів. І це на тлі того, що столиця є головною щоденною метою ворога, а мільярди гривень буквально вкочуються у мости та дороги. І схоже, що на тлі поганої підготовки мерії до оборони міста центральна влада має всі шанси змінити адміністрацію Віталія Кличка.