Уже давно не секрет, что Киевская городская государственная администрация постоянно конкурируют с Киевской городской военной администрацией, а также их руководители – Виталий Кличко и Тимур Ткаченко соответственно – негласно борются за право управлять столицей.

Ткаченко потроллил Кличко: перепутал столицу

Это видно и в социальных сетях. Так, во время воздушной тревоги в Киеве, мэр Виталий Кличко в 17:49 опубликовал сообщение: "Над городом летает вражеский БпЛА. Недалеко от центра столицы. Находитесь в укрытиях!"

На что уже в 17:53 Тимур Ткаченко ответил: "Сейчас над столицей не фиксируются воздушные цели.

Возможно, мэр подразумевает другую столицу, в которой он сейчас с визитом", намекая на Берлин.





Позже все же глава ГВА написал:

"А если серьезно, то сейчас с Черниговщины на Киевщину следует десяток дронов.

В ближайшее время в столице снова может раздаваться воздушная тревога. Пожалуйста, будьте внимательны, воспользуйтесь ближайшим укрытием.

Если дверь укрытия закрыта – оставьте заявку в @KyivShelterBot".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что деятельность мэра столицы Виталия Кличко вызывает в последнее время все больше нареканий, активизируемых после очередных налетов российских "шахедов", когда выясняется, что после 3,5 лет войны Киеву не хватает укрытий. И это на фоне того, что столица – главная ежедневная цель врага, а миллиарды гривен буквально вкатываются в мосты и дороги. И похоже, что на фоне плохой подготовки мэрии к обороне города у центральных властей есть все шансы сменить администрацию Виталия Кличко.