logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Ткаченко потроллил Кличко: перепутал столицу
commentss НОВОСТИ Все новости

Ткаченко потроллил Кличко: перепутал столицу

Противостояние КГВА и КГГА видно и в социальных сетях

18 сентября 2025, 18:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Уже давно не секрет, что Киевская городская государственная администрация постоянно конкурируют с Киевской городской военной администрацией, а также их руководители – Виталий Кличко и Тимур Ткаченко соответственно – негласно борются за право управлять столицей.

Ткаченко потроллил Кличко: перепутал столицу

Ткаченко потроллил Кличко: перепутал столицу

Это видно и в социальных сетях. Так, во время воздушной тревоги в Киеве, мэр Виталий Кличко в 17:49 опубликовал сообщение: "Над городом летает вражеский БпЛА. Недалеко от центра столицы. Находитесь в укрытиях!"

На что уже в 17:53 Тимур Ткаченко ответил: "Сейчас над столицей не фиксируются воздушные цели.

Возможно, мэр подразумевает другую столицу, в которой он сейчас с визитом", намекая на Берлин.

Ткаченко потроллил Кличко: перепутал столицу - фото 2

                                                                                                            


Позже все же глава ГВА написал:

"А если серьезно, то сейчас с Черниговщины на Киевщину следует десяток дронов.

В ближайшее время в столице снова может раздаваться воздушная тревога. Пожалуйста, будьте внимательны, воспользуйтесь ближайшим укрытием.

Если дверь укрытия закрыта – оставьте заявку в @KyivShelterBot".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что деятельность мэра столицы Виталия Кличко вызывает в последнее время все больше нареканий, активизируемых после очередных налетов российских "шахедов", когда выясняется, что после 3,5 лет войны Киеву не хватает укрытий. И это на фоне того, что столица – главная ежедневная цель врага, а миллиарды гривен буквально вкатываются в мосты и дороги. И похоже, что на фоне плохой подготовки мэрии к обороне города у центральных властей есть все шансы сменить администрацию Виталия Кличко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости