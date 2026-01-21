Тепер все зміниться: озвучено термінову заяву про ситуацію зі світлом у Києві

Наразі Київ змушений жити за графіками аварійних відключень електроенергії, які охоплюють більшість районів міста. За прогнозами експерта з енергетики Станіслава Ігнатьєва, оприлюдненими в ефірі "КИЇВ24", ситуація почне поступово стабілізуватися вже до кінця тижня, зокрема на Лівому березі столиці.

Фото: з відкритих джерел

"Аварійні графіки приводять до того, що маємо сумарно до 20 годин на добу без стабільного електропостачання. Ворог дуже сильно розбив енергетичне кільце навколо Києва", — зазначив Ігнатьєв.

Нині обсяг генерації електроенергії не покриває потреб міста, тому спостерігаються масштабні аварійні відключення. Енергетик пояснив, що якщо не буде нових серйозних обстрілів, більшість будинків на Лівому березі, де наразі близько двох тисяч домогосподарств залишаються без світла, будуть заживлені до кінця тижня. Однак відновлення централізованого опалення у деяких будинках може тривати кілька тижнів.

Ситуація в Київській області різниться: у Борисполі проблеми з електропостачанням залишаються більш складними, тоді як у Броварах стабільне постачання світла очікується вже впродовж кількох годин.

"В умовах дефіциту електроенергії та сильних морозів підвищується ризик аварій. Тому графіки відключень не завжди працюватимуть. Світло подаватиметься сумарно до чотирьох годин на добу", — додав Ігнатьєв.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 20 січня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Після ударів пів міста залишилося без опалення. Спочатку було відомо, що тепла не отримували майже 6 тисяч будинків, а до вечора комунальники подали тепло у понад 1,6 тисяч житлових об’єктів.

