logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Тепер все зміниться: озвучено термінову заяву про ситуацію зі світлом у Києві
commentss НОВИНИ Всі новини

Тепер все зміниться: озвучено термінову заяву про ситуацію зі світлом у Києві

Через удари російських військ енергетична інфраструктура навколо Києва постраждала

21 січня 2026, 11:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Наразі Київ змушений жити за графіками аварійних відключень електроенергії, які охоплюють більшість районів міста. За прогнозами експерта з енергетики Станіслава Ігнатьєва, оприлюдненими в ефірі "КИЇВ24", ситуація почне поступово стабілізуватися вже до кінця тижня, зокрема на Лівому березі столиці.

Тепер все зміниться: озвучено термінову заяву про ситуацію зі світлом у Києві

Фото: з відкритих джерел

"Аварійні графіки приводять до того, що маємо сумарно до 20 годин на добу без стабільного електропостачання. Ворог дуже сильно розбив енергетичне кільце навколо Києва", — зазначив Ігнатьєв.

Нині обсяг генерації електроенергії не покриває потреб міста, тому спостерігаються масштабні аварійні відключення. Енергетик пояснив, що якщо не буде нових серйозних обстрілів, більшість будинків на Лівому березі, де наразі близько двох тисяч домогосподарств залишаються без світла, будуть заживлені до кінця тижня. Однак відновлення централізованого опалення у деяких будинках може тривати кілька тижнів.

Ситуація в Київській області різниться: у Борисполі проблеми з електропостачанням залишаються більш складними, тоді як у Броварах стабільне постачання світла очікується вже впродовж кількох годин.

"В умовах дефіциту електроенергії та сильних морозів підвищується ризик аварій. Тому графіки відключень не завжди працюватимуть. Світло подаватиметься сумарно до чотирьох годин на добу", — додав Ігнатьєв. 

Як повідомлялося раніше, в ніч на 20 січня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Після ударів пів міста залишилося без опалення. Спочатку було відомо, що тепла не отримували майже 6 тисяч будинків, а до вечора комунальники подали тепло у понад 1,6 тисяч житлових об’єктів.

Портал "Коментарі" раніше писав, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов значно скоротив розрив у рівні суспільної довіри порівняно з колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним. Про це свідчать дані нового січневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини