Теперь все изменится: озвучено срочное заявление о ситуации со светом в Киеве

Киев вынужден жить по графикам аварийных отключений электроэнергии, которые охватывают большинство районов города. По прогнозам эксперта по энергетике Станислава Игнатьева, обнародованным в эфире "КИЕВ24", ситуация начнет постепенно стабилизироваться уже к концу недели, в частности, на Левом берегу столицы.

Фото: из открытых источников

"Аварийные графики приводят к тому, что суммарно до 20 часов в сутки без стабильного электроснабжения. Враг очень сильно разбил энергетическое кольцо вокруг Киева", — отметил Игнатьев.

В настоящее время объем генерации электроэнергии не покрывает нужды города, поэтому наблюдаются масштабные аварийные отключения. Энергетик объяснил, что если не будет новых серьезных обстрелов, большинство домов на Левом берегу, где в настоящее время около двух тысяч домохозяйств остаются без света, будут заживлены до конца недели. Однако восстановление централизованного отопления в некоторых домах может занять несколько недель.

Ситуация в Киевской области отличается: в Борисполе проблемы с электроснабжением остаются более сложными, тогда как в Броварах стабильная поставка света ожидается уже несколько часов.

"В условиях дефицита электроэнергии и сильных морозов повышается риск аварий. Поэтому графики отключений не всегда будут работать. Свет будет подаваться суммарно до четырех часов в сутки", — добавил Игнатьев.

Как сообщалось ранее, в ночь на 20 января российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. После ударов полгорода осталось без отопления. Сначала было известно, что тепла не получали почти 6 тысяч домов, а к вечеру коммунальщики подали тепло более чем в 1,6 тысячи жилых объектов.

