Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Суми боргів за компослуги вражають: кому в Києві вже нараховують пеню та відключають воду
Суми боргів за компослуги вражають: кому в Києві вже нараховують пеню та відключають воду

У “Київводоканалі” розповіли про розміри заборгованості та методи боротьби з боржниками

10 квітня 2026, 13:54
Кречмаровская Наталия

Борги побутових споживачів за житлово-комунальні послуги в Україні зростають. Приміром у Києві за опалення та гарячу воду споживачі заборгували 7,5 млрд грн. Портал “Коментарі” дізнався, який борг киян за холодну воду та водовідведення. 

Вода в Києві. Фото портал "Коментарі"

У “Київводоканалі” на офіційний запит порталу повідомили, що розмір боргу становить  близько 1 278,5 млн грн. Серед рекордсменів за розміром боргів у компанії назвали три райони — найбільша сума заборгованості в Дніпровському. 

Найбільша заборгованість зі сплати за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на одного споживача зафіксована в сумі 744 605 грн у Святошинському районі м. Києва.

Щоб покращити стан розрахунків населення м.Києва за спожиті послуги у компанії повідомили, що постійно вживають наступні заходи: 

  • формують списки боржників по кожному району, згідно з якими оформлюються попередження про заборгованість, які потім надсилають боржникам з вимогою погасити борг або укласти договір про реструктуризацію заборгованості;

  • телефонують до боржників та нагадують про необхідність погасити борг;

  • працівники встановлюють антимагнітні пломби на засобах обліку води у квартирах, де виявлено малий об'єм споживання та велику кількість проживаючих;

  • проводиться позовна робота щодо подачі позову до суду про стягнення боргів. З початку 2026 року передано до суду 276 таких пакетів документів. Якщо боржник добровільно не сплачує борг, то органи примусового виконання арештовують рахунки, майно боржника. 

Кому відключають воду

У “Київводоканалі” повідомили, що наприкінці 2023 року було скасовано заборону щодо припинення надання житлово-комунальних послуг через борги та нарахування пені. Тож, з 13 червня 2024 року компанія почала застосовувати практики нарахування пені боржникам та відключення води. В компанії наголошують, що перед відключенням води інформують боржників про наявність боргу та необхідність його погашення чи реструктуризації. 

“Однак існує категорія сталих боржників, робота з якими вимагає застосування спеціальних методів та засобів впливу до них. У разі систематичних ігнорувань споживачами-боржниками виконання своїх зобов’язань по сплаті за послуги, а саме: небажанням погашати заборгованість та/або укласти договір реструктуризації, здійснюються відключення споживачів від послуг з централізованого водопостачання шляхом перекриття та опломбування запірної арматури трубопроводів холодного водопостачання”, — повідомили в компанії.

Також уточнили, що під час проведення роботи зі споживачами-боржниками, компанія діє в межах правового поля та дотримується вимог чинного законодавства. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці заборгували за комунальні послуги сумарно 113 млрд грн.




