Суммы долгов за коммунальные услуги поражают: кому в Киеве уже начисляют пеню и отключают воду

Кречмаровская Наталия
Долги бытовых потребителей по жилищно-коммунальным услугам в Украине растут. К примеру, в Киеве за отопление и горячую воду потребители задолжали 7,5 млрд грн. Портал "Комментарии" узнал, какой долг киевлян за холодную воду и водоотвод.
Вода в Киеве. Фото портал "Комментарии"
В "Киевводоканале" на официальный запрос портала сообщили, что размер долга составляет около 1 278,5 млн грн. Среди рекордсменов по размеру долгов в компании назвали три района – самая большая сумма задолженности в Днепровском.
Наибольшая задолженность по оплате услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу на одного потребителя зафиксирована в сумме 744 605 грн в Святошинском районе г. Киева.
Чтобы улучшить состояние расчетов населения Киева за потребленные услуги в компании сообщили, что постоянно принимают следующие меры:
формируют списки должников по каждому району, согласно которым оформляются предупреждения о задолженности, которые затем посылают должникам с требованием погасить долг или заключить договор о реструктуризации задолженности;
звонят должникам и напоминают о необходимости погасить долг;
работники устанавливают антимагнитные пломбы на средствах учета воды в квартирах, где обнаружен малый объем потребления и большое количество проживающих;
проводится исковая работа по подаче иска в суд о взыскании долгов. С начала 2026 передано в суд 276 таких пакетов документов. Если должник добровольно не платит долг, то органы принудительного исполнения арестовывают счета, имущество должника.
В "Киевводоканале" сообщили, что в конце 2023 года был отменен запрет о прекращении предоставления жилищно-коммунальных услуг из-за долгов и начисления пени. Так, с 13 июня 2024 года компания начала применять практики начисления пени должникам и отключения воды. В компании отмечают, что перед отключением воды информируют должников о наличии долга и необходимости его погашения или реструктуризации.
Также уточнили, что во время проведения работы с потребителями-должниками компания действует в рамках правового поля и соблюдает требования действующего законодательства.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы задолжали за коммунальные услуги суммарно 113 млрд грн.