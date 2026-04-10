Суммы долгов за коммунальные услуги поражают: кому в Киеве уже начисляют пеню и отключают воду

Долги бытовых потребителей по жилищно-коммунальным услугам в Украине растут. К примеру, в Киеве за отопление и горячую воду потребители задолжали 7,5 млрд грн. Портал "Комментарии" узнал, какой долг киевлян за холодную воду и водоотвод.

В "Киевводоканале" на официальный запрос портала сообщили, что размер долга составляет около 1 278,5 млн грн. Среди рекордсменов по размеру долгов в компании назвали три района – самая большая сумма задолженности в Днепровском.

Наибольшая задолженность по оплате услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу на одного потребителя зафиксирована в сумме 744 605 грн в Святошинском районе г. Киева.

Чтобы улучшить состояние расчетов населения Киева за потребленные услуги в компании сообщили, что постоянно принимают следующие меры:

формируют списки должников по каждому району, согласно которым оформляются предупреждения о задолженности, которые затем посылают должникам с требованием погасить долг или заключить договор о реструктуризации задолженности;

звонят должникам и напоминают о необходимости погасить долг;

работники устанавливают антимагнитные пломбы на средствах учета воды в квартирах, где обнаружен малый объем потребления и большое количество проживающих;

проводится исковая работа по подаче иска в суд о взыскании долгов. С начала 2026 передано в суд 276 таких пакетов документов. Если должник добровольно не платит долг, то органы принудительного исполнения арестовывают счета, имущество должника.

Кому отключают воду

В "Киевводоканале" сообщили, что в конце 2023 года был отменен запрет о прекращении предоставления жилищно-коммунальных услуг из-за долгов и начисления пени. Так, с 13 июня 2024 года компания начала применять практики начисления пени должникам и отключения воды. В компании отмечают, что перед отключением воды информируют должников о наличии долга и необходимости его погашения или реструктуризации.

"Однако существует категория постоянных должников, работа с которыми требует применения специальных методов и средств воздействия к ним. В случае систематических игнорирований потребителями-должниками выполнения своих обязательств по уплате за услуги, а именно: нежеланием погашать задолженность и/или заключить договор реструктуризации, осуществляются отключение потребителей от услуг по переработке трубопроводов холодного водоснабжения путем перекрытия и опломбирования запорной арматуры трубопроводов холодного водоснабжения”, — сообщили в компании.

Также уточнили, что во время проведения работы с потребителями-должниками компания действует в рамках правового поля и соблюдает требования действующего законодательства.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы задолжали за коммунальные услуги суммарно 113 млрд грн.



