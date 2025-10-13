Столичним депутатам уривається терпець: бездіяльність влади Києва дорого обійдеться киянам

Масований обстріл минулого тижня залишив частину киян без світла. Навіть розгорівся скандал — народний депутат Олексій Кучеренко пояснив, що енергооб'єкти не були достатнім чином захищені і їх розбили дрони. У Київській міській державній адміністрації відповіли, що столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Однак бездіяльність столичної влади у питанні захисту критичної інфраструктури підтвердив столичний депутат Андрій Вітренко. За його словами, Київ залишається без енергозахисту: мільярди “освоїли”, результату — нуль

“Після останніх російських ударів по енергетиці стало очевидно: столиця залишається без належного захисту. Попри сотні мільйонів гривень, які протягом 2023–2025 років виділялись із міського бюджету на зміцнення критичної інфраструктури, укриття для ТЕЦ, підстанцій і вузлів електропостачання так і не створені”, — пояснив столичний депутат.

За документами, як повідомив Вітренко, понад 1,9 млрд грн спрямували на модернізацію ТЕЦ-6, ще близько 250 млн на програми енергозахисту.

“Однак де ці гроші — не знає ніхто. Ні звітів, ні результатів, ні відповідальних. Київська міська влада вчергове виявилась неготовою. Поки кияни сидять без світла після кожного обстрілу, чиновники розповідають про “концепції альтернативного живлення” і “нові підходи”. Це не війна показала слабкість Києва, це бездіяльність тих, хто мав захищати місто. 110 мільярдів у бюджеті, а енергетична оборона — на нулі”, — резюмував Вітренко.

