Столичним депутатам уривається терпець: бездіяльність влади Києва дорого обійдеться киянам

Кречмаровская Наталия
Масований обстріл минулого тижня залишив частину киян без світла. Навіть розгорівся скандал — народний депутат Олексій Кучеренко пояснив, що енергооб'єкти не були достатнім чином захищені і їх розбили дрони. У Київській міській державній адміністрації відповіли, що столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Однак бездіяльність столичної влади у питанні захисту критичної інфраструктури підтвердив столичний депутат Андрій Вітренко. За його словами, Київ залишається без енергозахисту: мільярди “освоїли”, результату — нуль
За документами, як повідомив Вітренко, понад 1,9 млрд грн спрямували на модернізацію ТЕЦ-6, ще близько 250 млн на програми енергозахисту.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, після терористичних обстрілів енергетики Україна має дати відповідь.